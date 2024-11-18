Венгрия — Германия. 7:0 — это ещё не конец

Ноябрьские международные сборы подошли к завершению, европейские национальные команды заканчивают решать свои вопросы в Лиге наций. Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоится матч 6-го тура группового этапа соревнования Венгрия — Германия. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги наций Венгрия — Германия 19 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа сборной Венгрии оценивается коэффициентом 6.20 — это 16% вероятности. Поставить на ничью можно за 4.60.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру от представителей третьей группы Лиги А. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Венгрия — Германия (19.11.2024)

В третьей группе Лиги А всё стало однозначно уже после 5-го тура. Вне зависимости от результатов заключительных матчей сборная Германии финиширует первой и выступит в плей-офф Лиги наций. Вторая строчка в любом случае останется за сборной Нидерландов, а сборная Венгрии никуда не денется из топ-3. Логично замкнула квартет команда Боснии и Герцеговины.

Это значит, что предстоящая встреча сборных Венгрии и Германии фактически ни на что не влияет, а потому не представляет ценности с точки зрения турнирной борьбы. Было бы странно тренерским штабам обеих команд выставлять сильнейший состав и подвергать риску здоровье ключевых футболистов. Наверняка клубы тоже обеспокоены данным вопросом.

Скорее всего, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман перетасует заявку на игру, и мы увидим ряд изменений. Впрочем, с мотивацией у немцев, кажется, проблем нет. Они обеспечили себе путёвку в плей-офф ещё в октябре, но это не помешало им катком проехаться в первом ноябрьском матче по Боснии и Герцеговине. 7:0 на таком уровне — это внушительно.

Любопытно также, что сборная Венгрии, будучи ещё в споре за топ-2, разгромно уступила своему конкуренту — то есть сборной Нидерландов (0:4). А ведь лидеры были в строю! Вообще, в этом цикле Лиги наций команда крайне нестабильна. То получает 0:5 от немцев, то отбирает очки у нидерландцев. Не до конца понятно, чего ждать на этот раз. Но вряд ли чего-то особенного.

Сборная Германии под руководством Юлиана Нагельсмана дважды встречалась со сборной Венгрии в этом году. В обоих случаях оказалась сильнее — 2:0 и 5:0. Учитывая достойную работу нынешнего руководства бундестим, скорее всего, она снова окажется сильнее. Не исключаю, что на своём поле венгры смогут отличиться, а потому голов будет немало.

В пользу результативного матча говорит и тот факт, что немецкая команда чуть хуже проводит выездные встречи. За две игры в гостях немцы пропустили три мяча и один раз потеряли очки. Пожалуй, наиболее подходящей выглядит ставка на тотал больше 1.5 мяча через победу гостей. Что-то вроде 2:0, 2:1 или 3:1 здесь вполне можно будет увидеть.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и Германия победит за 1.75.