Россия — Сирия. Не 11:0, но тоже весело

Ноябрьская международная пауза подошла концу. Национальные команды проводят заключительные встречи, скоро вернётся клубный футбол. Во вторник, 19 ноября, на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде состоится матч Россия — Сирия. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Россия — Сирия 19 ноября 2024 года

Соперник, конечно, не Бруней, но букмекеры снова считают хозяев очевидными фаворитами. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.33, что можно представить как 75% вероятности. Победа сборной Сирии оценивается коэффициентом 20.00 (5% вероятности). Ничья идёт за 8.20. Нетрудно догадаться, что при таких котировках аналитики ждут ещё и результативную встречу. Скорее всего, с большим перевесом в пользу россиян.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Россия — Сирия (19.11.2024)

Что и требовалось доказать. Сборная России не просто не заметила сборную Брунея в прошлом товарищеском матче, но ещё и поставила рекорд, одержав самую крупную победу в своей истории. Российские футболисты забили 11 безответных мячей в ворота брунейцев, допустив всего два удара в сторону собственных ворот за 90 минут. А ведь тренерский штаб выставил смешанный состав.

На игру со сборной Сирии Валерий Карпин собирается выпустить других футболистов. Например, Фёдор Чалов и Иван Обляков уже отправились в расположение своих клубов, а Игоря Дивеева отпустили по медицинским соображениям. В целом же ожидается появление более сильного состава. Например, ждём Алексея Миранчука, прилетевшего из США.

Прямо сейчас у российской национальной команды продолжается довольно приятная серия. С 20 ноября 2023 года, то есть практически ровно за год, она провела пять товарищеских встреч и одержала пять побед. Более приятный момент в том, что удалось ни разу не пропустить и забить ровно 30 мячей. Соперники, кстати, не все из числа футбольных карликов.

Что можно сказать о сборной Сирии? Разумеется, это явный аутсайдер. Среди игроков можно выделить разве что представителя аргентинского «Велес Сарсфилд» и ещё одного футболиста, выступающего в Бельгии. Остальные же разбросаны по азиатскому континенту. Исполнительское мастерство у них значительно ниже.

Кроме того, сирийцы вылетели из отбора к чемпионату мира, уступив в группе Японии и КНДР и опередив лишь Мьянму. С Маврикием (2:0) и Индией (3:0) в товарищеских встречах получилось проявить себя, но на этом — всё. Пожалуй, единственной сильной картой можно считать главного тренера Хосе Лану, который ранее работал с молодёжью в системе сборной Испании.

И всё же в классе сборная Сирии уступает сборной России. Возможно, не так сильно, как команда Брунея, но определённо уступает. И на своём поле при поддержке болельщиков, которые, к слову, в значительном количестве посещают стадионы, российские футболисты наверняка выиграют. Валерий Карпин хвалит своих подопечных за настрой. Скорее всего, они выиграют с разницей минимум в три мяча.

Ставка: победа сборной России минимум в три мяча.