Овечкин затащил коэффициент 101.0! Трепещи, Гретцки!

Минувшей ночью фанаты Александра Овечкина точно не спали. Great8 не просто забил «Вегасу», приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки, а сделал хет-трик! Кстати, 31-й в своей карьере. Ну а самые отчаянные поклонники россиянина могли поднять крупную сумму, если бы поставили на гол Овечкина в каждом из периодов матча. На такой исход давали коэффициент 101.00!

Кстати, теперь Александр ещё и лидер снайперской гонки НХЛ с 13 шайбами. До великого достижения Уэйна Гретцки всего 28 голов. Рассказываем, что букмекеры думают об этом и других рекордах, которые могут покориться Овечкину.

Рекорд Гретцки падёт. Это вопрос времени

Сейчас аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в том, что рекорд Уэйна Гретцки будет побит. На такое развитие событий дают жалкие 1.10, в то время как обратный исход идёт за 5.80. Помешать Александру могут разве что проблемы со здоровьем, но будем верить, что их у 39-летнего нападающего не будет.

Куда интереснее ставки на то, в каком сезоне Овечкин станет лучшим снайпером все времён. На то, что история свершится уже в этой регулярке, можно сделать ставку с коэффициентом 2.30. Не так уж и невероятно, учитывая темпы Ови. Но всё же эксперты считают, что рекорд падёт в следующем регулярном чемпионате, на это дают коэффициент 1.55. Если вдруг что-то застопорится и Овечкин доберётся до Гретцки только в сезоне-2026/2027, сыграет коэффициент 3.50.

Ягру и Сакику приготовиться! А вот Кросби достать будет сложно

Кроме того, есть ещё два рекорда, на которые Овечкин претендует. Во-первых, сейчас у него 131 победная шайба в матчах НХЛ. У рекордсмена — Яромира Ягра — 135. Таким образом, чтобы стать единоличным лидером и здесь, Александру нужны пять победных шайб. Это более чем возможно. Коэффициент — 1.25.

Есть ещё достижение Джо Сакика по очкам в регулярных чемпионатах. Канадец остановился на отметке в 1641 очко и сейчас занимает девятое место в списке лучших за всю историю. У Овечкина сейчас 1573 очка и 13-я строчка. 68 очков разницы. Тоже вполне себе достижимая цель. Здесь и вовсе дают 1.10.

Из действующих игроков очки набирает лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби, у него 1615 очков. Вот его обойти будет сложно, на такое событие дают котировку 3.55.

Второй Кубок Стэнли останется мечтой

Принимают ставки и на то, сможет ли Овечкин до конца карьеры завоевать свой второй Кубок Стэнли. И вот здесь, несмотря на все бомбардирские подвиги, шансы крайне малы. Коэффициент на такой исход — 11.00. Всё-таки «Вашинтон» сейчас совсем не в прайме. За плей-офф бороться можно и нужно, но для Кубка Стэнли Овечкину нужны более мастеровитые партнёры. История хоккея, конечно, знала чудеса, однако эта сказка кажется слишком красивой, чтобы стать былью.

Кроме того, у Овечкина сейчас 938 голов с учётом плей-офф. Можно попробовать добраться до отметки в 1000 шайб. Но здесь весь вопрос в том, будет ли это интересно Александру Великому после побития рекорда Гретцки. Если Ови выдержит ещё два-три сезона на своём уровне, то почему бы и нет? А пока коэффициент на такое развитие событий — 2.90.

Будет ли КХЛ в конце карьеры?

Ещё один вопрос, который наверняка интересует поклонников хоккея — приедет ли Овечкин в КХЛ (наверняка это будет родное московское «Динамо»). Сделать ставку на это можно за 2.40, а обратный исход доступен за 1.50.

За 17 матчей этого регулярного сезона Овечкин набрал 23 (13+10) очка. Если сохранит такой ход, наверняка не раз порадует нас рекордами. Так что будем следить и, конечно, поддерживать нашего великого хоккеиста!