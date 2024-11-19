Экспресс с коэффициентом 5.97: задача бундестим решена, Чехия насолит Хвиче

На сегодня запланированы интересные матчи 6-го тура группового этапа Лиги наций. Командам ещё есть за что бороться. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.97.

Прогноз на матч Венгрия — Германия

В третьей группе Лиги А всё стало однозначно уже после 5-го тура. Вне зависимости от результатов сборная Германии финиширует первой. Вторая строчка останется за сборной Нидерландов, а сборная Венгрии никуда не денется из топ-3. Это значит, что предстоящая встреча фактически ни на что не влияет, а потому не представляет ценности с точки зрения турнирной борьбы. Было бы странно тренерским штабам обеих команд выставлять сильнейший состав и подвергать риску здоровье ключевых футболистов.

Скорее всего, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман перетасует заявку на игру, и мы увидим ряд изменений. Впрочем, с мотивацией у немцев, кажется, проблем нет. Они обеспечили себе путёвку в плей-офф ещё в октябре, но это не помешало им катком проехаться в первом ноябрьском матче по Боснии и Герцеговине. 7:0 на таком уровне — это внушительно.

Любопытно также, что сборная Венгрии, будучи ещё в споре за топ-2, разгромно уступила своему конкуренту — то есть сборной Нидерландов (0:4). А ведь лидеры были в строю! Вообще, в этом цикле Лиги наций команда крайне нестабильна. Пожалуй, наиболее подходящей выглядит ставка на тотал больше 1.5 мяча через победу гостей за 1.70.

Прогноз на матч Албания — Украина

Сборная Албании прогрессирует. Она сумела пройти отбор на Евро-2024 и очень достойно выступила в финальном раунде турнира. На Лигу наций настрой у албанцев менее серьёзный. Хотя когда появилась реальная угроза понижения, они взяли себя в руки. В последних двух встречах красно-чёрные победили на выезде Грузию (1:0), а также сыграли вничью с Чехией (0:0).

Для украинцев расклад в турнирной таблице Лиги наций малоприятный. Если они не сумеют выиграть предстоящую встречу, то пойдут на понижение. В последних двух матчах подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Чехией (1:1) и Грузией (1:1), но в обоих случаях соперники смотрелись лучше.

У сборной Украины спад. Практически все её ведущие футболисты пребывают в плохом тонусе. Заключить пари на то, что Албания не проиграет Украине и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Прогноз на матч Чехия — Грузия

Грузины нанесли чехам разгромное поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций — 4:1. Во многом счёт обусловлен травмами ведущих защитников «народной команды». Одним из главных героев матча стал Хвича Кварацхелия. Он забил и отдал голевую передачу. У «крестоносцев» были очень хорошие шансы выиграть группу, но в последних трёх встречах они не сумели победить Украину (0:1 и 1:1), а также Албанию (0:1).

Чехи быстро реабилитировались после разгромного поражения от грузин. Они победили Украину (3:2) и Албанию (2:0), а также два раза сыграли вничью. «Народная команда» расположилась на первой строчке в турнирной таблице группового этапа Лиги наций и вряд ли уже спустится ниже. Не сразу, но Иван Гашек всё же сумел вернуть национальной команде крепость в обороне.

Поставить на победу чехов в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Грузины умеют творить сенсации, но практически все очки в играх с сильными соперниками они добыли за счёт воодушевления от невероятной поддержки болельщиков на домашнем стадионе. На выезде «крестоносцы» менее опасны.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Германии в игре с Венгрией и тотал больше 1.5 мяча за 1.70.

Ставка 2: Албания не проиграет Украине и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: победа Чехии в матче с Грузией за 1.80.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.95 Х 1.80 = 5.97.