«Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Малкин беспомощен перед Василевским и Кучеровым

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Успех «Пингвинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 20 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (20.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

На 20 ноября запланированы семь матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге померяются силами местный «Питтсбург» и «Тампа-Бэй». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

У «Питтсбурга» всё очень плохо. Команда думает не о том, как заполучить путёвку в плей-офф. Ей бы хоть закончить сезон не на последнем месте в сводной таблице НХЛ. У «Пингвинз» очень серьёзные проблемы, исправить которые можно только глобальной перестройкой.

Майк Салливан после недавнего крупного поражения от «Далласа» (1:7) заявил, что полон решимости заставить «Питтсбург» двигаться в правильном направлении. Однако пока что у тренера ничего не получается. Он видится одним из главных кандидатов на первую отставку в сезоне.

Перевод Евгения Малкина в звено к Сидни Кросби только на время воодушевил «Пингвинз». Многолетние лидеры регулярно набирают очки и делают результат в играх с аутсайдерами. Россиянин отметился результативной передачей и забил победный буллит в последнем матче с «Сан-Хосе» (4:3 Б). Он был признан первой звездой встречи.

В игре с соперниками посильнее у «Питтсбурга» всплывают большие проблемы оборонительного характера, стараний Малкина и Кросби становится недостаточно. В 20 встречах подопечные Салливана пропустили 80 шайб, что с большим отрывом является худшим показателем в лиге.

У «Тампа-Бэй» дела идут гораздо лучше, чем у «Питтсбурга». Недавно «Лайтнинг» потерпели четыре поражения подряд, но Джон Купер быстро вернул команду в победное русло. В последних двух матчах его подопечные победили лидирующий «Виннипег» (4:1) и «Нью-Джерси» (4:0).

Для Андрея Василевского встреча с «Виннипегом» стала памятной. Он установил рекорд, быстрее всех вратарей в истории НХЛ одержав 300 побед. Для этого российскому голкиперу понадобилось всего 490 матчей. Перед игрой с «Нью-Джерси» прошла церемония, посвящённая этому событию.

Василевскому было вручено много подарков, но лучшим он назвал игру сокомандников во встрече с «Дэвилз». Хотя и сам Андрей выступил шикарно. Он совершил 29 сейвов, оформил 36-й шат-аут в НХЛ и был признан лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня.

Невероятная игра и рекорд Василевского вдохновляют сокомандников, в частности Никиту Кучерова. Во встрече с «Нью-Джерси» 31-летний нападающий записал на свой счёт два голевых паса. Всего в 16 матчах он забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач.

Кучеров и Василевский делают результат. Во многом благодаря их стараниям «Тампа-Бэй» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Заключить пари на победу «Лайтнинг» в основное время в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Несмотря на то, что игра пройдёт в Питтсбурге, «Пингвинз» видятся явными аутсайдерами. Они проиграли 10 из 20 матчей в основное время. «Лайтнинг» выиграли 8 из 16 встреч по итогам 60 минут.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» 20 ноября 2024 года

«Питтсбург» переживает очень трудные времена. Он постоянно проигрывает и много пропускает, что бы Салливан не делал. «Тампа-Бэй» воодушевлена. Она обыгрывает в основное время мощные клубы. Что уж тогда говорить о «Пингвинз».

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.30.