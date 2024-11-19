Аргентина — Перу. Месси страшен в гневе

20 ноября состоится матч 12-го тура квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Перу. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех перуанцев оценён экспертами в 22.0. Ставки на ничью принимаются за 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Перу 20 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Перу получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Поставить на «обе забьют» можно за 3.00.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура отбора ЧМ-2026 Аргентина — Перу (20.11.2024)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам сборных. Пока в Европе всё внимание сконцентрировано на Лиге наций, в Южной Америке вовсю идёт квалификация на ЧМ-2026. 20 ноября состоится множество игр 12-го тура. Среди прочих выделяется встреча, в которой Аргентина примет Перу.

Что-то действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки зачастили с потерей очков. В последних трёх матчах квалификации на ЧМ-2026 Аргентина победила только Боливию (6:0). Также подопечные Лионеля Скалони сыграли вничью с Венесуэлой (1:1), а уступили Парагваю (1:2).

Бело-голубые выступили в матче с парагвайцами совсем тускло. Лионель Месси запомнился только конфликтом с главным арбитром встречи. Обладатель восьми «Золотых мячей» в грубой форме наехал на судью за то, что тот не удалил игрока соперника после фола.

Этот инцидент не делает знаменитому аргентинцу чести. Разве такой он должен подавать пример молодёжи? С другой стороны, Месси вдвойне опасен, когда разгневан. А накопилось злости у него уже прилично. «Интер Майами», за который выступает 37-летний форвард, обидно вылетел из плей-офф МЛС.

Помочь улучшить настроение Месси должен лучший бомбардир Кубка Америки — Лаутаро Мартинес. Нападающему «Интера» пора исправляться за слабую статистику в отборочном турнире на ЧМ-2026. Первый шаг уже сделан. В матче с Парагваем он отметился забитым мячом.

Сборной Перу предстоящая встреча не предвещает ничего хорошего. Матч 10-го тура квалификации на ЧМ-2026 она разгромно проиграла Бразилии (0:4). И это при том, что соперник не реализовал много моментов. Игра с аргентинцами может закончиться для бело-красных ещё печальнее.

Перу очень зависим от стен родного стадиона. Дома у него получилось отнять очки у Венесуэлы (1:1), Колумбии (1:1), Чили (0:0) и Уругвая (1:0). На выезде бело-красные очень уязвимы. Они проиграли четыре из пяти гостевых встреч отбора на ЧМ-2026 с общим счётом 0:9.

В другой перуанцы не без везения зацепились за ничью с Парагваем. То была встреча 1-го тура квалификации, к которой многие футболисты подходили не в лучшем тонусе. Заключить пари на то, что Аргентина победит Перу с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Между аргентинцам и перуанцами огромная пропасть в классе и исполнительском мастерстве. Даже несмотря на поддержку родных болельщиков, бело-красные уступили Аргентине (0:2) в матче 4-го тура квалификации на ЧМ-2026. Автором обоих голов стал Лионель Месси.

Аргентинцам свойственна невысокая результативность, но в грядущей встрече у них есть все шансы выиграть крупно. Необходимо воспользоваться возможностью исправиться за последние неудовлетворительные результаты и укрепить положение в турнирной таблице.

Бело-голубые идут на первом месте. Отрыв от идущих следом Уругвая и Колумбии составляет три очка. Перуанцы, в свою очередь, занимают предпоследнюю строчку. Отставание от претендующих на выход в финальный раунд ЧМ-2026 команд очень велико.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Аргентина — Перу 20 ноября 2024 года

Аргентинцы — явные фавориты. Если на выезде у них получилось уверенно победить перуанцев, то дома они тем более должны выиграть разгромно. К тому же нужно оправдаться за поражение от Парагвая. Гостевой фактор у бело-красных сильно хромает. Вся их надёжность в обороне и характер испаряются.

Ставка: победа Аргентины с форой (-2) за 1.95.