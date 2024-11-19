«Динамо» М — «Сибирь». Епанчинцеву нужны лопаты побольше

Совковые не подойдут. Одна победа в последних 10 матчах — это совсем никуда не годится.

20 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы новосибирцев эксперты оценили в 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» М — «Сибирь» 20 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что встреча «Динамо» Москва — «Сибирь» будет результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Сибирь» Новосибирск (20.11.2024)

20 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «ВТБ Арена» в Москве местное «Динамо» примет «Сибирь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Совсем недавно команды встречались в Новосибирске. Бело-голубые выиграли со счётом 2:1.

Москвичи впервые с 2021 года победили в Новосибирске. Начала «Сибирь» здорово. Она забила красивый гол. Однако через несколько минут бело-голубые сравняли счёт и завладели инициативой. Во втором периоде они 16 минут не позволяли сопернику нанести бросок в створ.

Победную шайбу москвичи забросили в большинстве, которое заработали, провоцируя новосибирцев. Филигранную передачу отдал Никита Гусев. Он выманил на себя соперников и отдал точный пас Павлу Кудрявцеву, которому оставалось только попасть в пустой угол.

Московское «Динамо» обрело стабильность. Из-за травм у него временами возникают трудности, но Алексей Кудашов делает всё, чтобы это не накладывало отпечатка на результаты. Команда расположилась в верхней части сводной таблицы КХЛ. В 27 матчах она набрала 35 очков.

В последней встрече бело-голубые на выезде победили возглавляющий турнирную таблицу Восточной конференции «Трактор» (4:3 Б). Главным героем матча неожиданно стал Хантер Миска, пополнивший состав московского клуба в межсезонье. Он совершил целых 48 сейвов.

Американский голкипер провалил начало сезона. Проигрыш конкуренции 21-летнему Максиму Моторыгину оказал на него правильное влияние. Миска много тренировался, заслужил шанс проявить себя и оправдал доверие. Проблема с вратарской позицией для Кудашова окончательно закрыта.

У Вадима Епанчинцева гораздо больше нерешённых задач, чем у тренера московского «Динамо». На пресс-конференции наставник «Сибири» заявил, что во время небольшой паузы команда возьмёт совковые лопаты и будет разгребать то, на что наиграла в домашней серии.

В последних четырёх матчах нападающие «Сибири» не забросили ни одной шайбы. В игре с «Динамо» подопечные Епанчинцева нанесли всего один бросок с пятака. У команды есть характер, но также наблюдается нехватка дисциплинированности. И в целом система Епанчинцева работает плохо.

Не факт, что в небольшую паузу специалист успеет разгрести всё то, что наворотил. «Сибирь» выиграла всего лишь 1 из 10 последних матчей. Семь из поражений потерпела в основное время. Немудрено, что москвичи легко залезли им под кожу и сумели вывести на эмоции.

Если на выезде «Динамо» победило «Сибирь» по итогам 60 минут, то дома тем более должно выиграть в основное время. У бело-голубых очень неплохо работает большинство. Как бы хорошо Епанчинцев ни настраивал подопечных на матч, это не исключает необязательных удалений и очередной порции пропущенных шайб в неравных составах.

Заключить пари на то, что московское «Динамо» победит клуб из Новосибирска в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Бело-голубые проиграли только 3 из 13 последних матчей. Восемь из побед они одержали по итогам 60 минут.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Динамо» М — «Сибирь» 20 ноября 2024 года

Московское «Динамо» набрало отличный ход. У него надёжные голкиперы, полный порядок в защите и отлично функционирует большинство. Плюс у бело-голубых будет поддержка родных трибун. Что же есть у «Сибири»? Бездействующие на пятаке и не забивающие четыре матча кряду нападающие, а также проблемы с дисциплиной.

Ставка: победа «Динамо» за 1.80.