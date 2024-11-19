Бразилия — Уругвай. Винисиус немного посидит без голов

Ноябрьская международная пауза подошла к концу, остались последние матчи. В Европе закрывают групповой этап Лиги наций, а на другой половине земного шара продолжается отбор на чемпионат мира. В среду, 20 ноября, состоится матч 12-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке Бразилия — Уругвай. Стартовый свисток запланирован на 3:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча отбора ЧМ-2026 Бразилия — Уругвай 20 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу сборной Бразилии предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа сборной Уругвая оценивается коэффициентом 6.20 — 16% вероятности. Ничейный исход идёт с коэффициентом 3.80.

Вместе с тем аналитики не ждут результативного футбола на «Арене Фонте-Нова» в Салвадоре. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.69. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23. Наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Бразилия — Уругвай (20.11.2024)

А что, если ситуация вокруг «Золотого мяча» повлияла на ментальное состояние Винисиуса Джуниора? Как мы помним, награду в итоге получил испанец Родри, хотя ещё до голосования все пророчили её бразильцу. Винисиус провёл последний матч, мягко говоря, не лучшим образом.

Во-первых, надо сказать, что сборная Бразилии в 11-м туре квалификации ЧМ-2026 гостила у Венесуэлы и осталась без победы, добившись лишь ничьей. Во-вторых, на исход мог повлиять Винисиус, но не реализовал пенальти на 62-й минуте уже при счёте 1:1. Кроме того, нападающий, судя по информации в СМИ, был достаточно груб с арбитрами встречи.

А ведь бразильцы были близки к тому, чтобы продлить серию до трёх побед. Ранее в октябре они обыграли команды Чили (2:1) и Перу (4:0). В итоге перед 12-м туром отборочного раунда находятся на чистом четвёртом месте, набрав 17 очков. Отрыв от ближайших преследователей составляет одно очко, а до топ-3 не хватает двух.

Как становится видно, сборная Бразилии вместе со своим лидером выглядит неуверенно. И всё же в предстоящем матче логично считается фаворитом. Дело в том, что сборная Уругвая сбавила обороты. Начиная с сентября провела пять матчей в отборе. Поражение всего одно, но и победа тоже одна. Скромно.

Хотя гораздо важнее, что лишь в прошлом туре, обыграв сборную Колумбии со счётом 3:2, уругвайцы прервали свою четырёхматчевую серию без голов. Вероятно, не хватает завершившего карьеру Луиса Суареса. Вместе с тем у команды довольно приличная оборона — на данном отрезке с начала осени было пропущено только три мяча.

Исходя из всего этого, логично ждать в предстоящем матче низовой футбол. Дополнительное напряжение, конечно, создаёт и турнирная ситуация. Бразилия отстаёт от Уругвая всего на два очка. Вряд ли кто-то захочет проиграть. Вот только шансов избежать поражения у бразильцев чуть больше. Они и дома играют, и реванш за неудачу в прошлой очной встрече захотят взять.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и Бразилия не проиграет за 1.86.