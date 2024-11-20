Экспресс с коэффициентом 12.79: «Северсталь» пугает, «Спартак» впечатляет

Сегодня нас ждёт немало интересных матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На некоторые встречи мы сделали прогнозы и собрали из них экспресс с коэффициентом 12.79.

Прогноз на матч «Динамо» — «Сибирь»

Совсем недавно команды встречались в Новосибирске. Бело-голубые выиграли со счётом 2:1. Москвичи впервые с 2021 года победили в Новосибирске. Победную шайбу москвичи забросили в большинстве. Филигранную передачу отдал Никита Гусев. Он выманил на себя соперников и отдал точный пас Павлу Кудрявцеву, которому оставалось только попасть в пустой угол. Московское «Динамо» обрело стабильность. В 27 матчах оно набрало 35 очков.

У Вадима Епанчинцева гораздо больше нерешённых задач, чем у тренера московского «Динамо». В последних четырёх матчах нападающие «Сибири» не забросили ни одной шайбы. В игре с «Динамо» подопечные Епанчинцева нанесли всего один бросок с пятака. У команды есть характер, но также наблюдается нехватка дисциплинированности. И в целом система Епанчинцева работает плохо.

Заключить пари на то, что московское «Динамо» победит клуб из Новосибирска в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Бело-голубые проиграли только 3 из 13 последних матчей. Восемь побед они одержали по итогам 60 минут.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Рыси» воспользовались подарками календаря и одержали семь побед кряду в матчах со слабыми соперниками. Затем произошёл спад. Последние четыре встречи «Северсталь» проиграла – минскому «Динамо» (1:3), «Витязю» (0:2 и 1:7) и «Спартаку» (1:4). Всего четыре заброшенные шайбы. Это точно не в стиле команды Андрея Козырева.

«Адмирал» тоже подходит к предстоящему матчу с серией из поражений. Клуб из Владивостока уступил в трёх последних играх – «Автомобилисту» (3:4 Б и 0:1) и «Спартаку» (1:6). «Морякам» вообще с трудом даются встречи на выездах. Они выиграли только 4 из 15 матчей в гостях.

Обе команды не в лучшей форме. Для них будет не столь важен счёт на табло, сколько результат. Нужно прервать неудачную серию и перезагрузиться. Последние пять из семи очных встреч между ними заканчивались вничью в основное время. Учитывая напряжение и давление на «Северсталь» и «Адмирал», мы предлагаем поставить на ничью за 4.30.

Прогноз на матч «Спартак» — «Амур»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Красно-белые в последних восьми встречах проиграли только «Локомотиву» (0:2), который сносит всех на своём пути. В этом нет ничего обидного. В остальном Алексей Жамнов добился большого прогресса с командой. В минувших двух встречах «Спартак» крупно обыграл «Адмирал» (4:1) и разгромил «Северсталь» (6:1).

«Амур» — это абсолютно другая история. Команда чахнет на глазах. Хабаровчане проиграли 13 последних матчей – ужас. Причём только раз на этом отрезке «тигры» зацепились за ничью. Это привело к тому, что клуб находится на последнем месте в таблице Восточной конференции. Он набрал меньше всех очков в КХЛ – 13. Помочь может только смена тренера.

В таком виде «Амур» вообще не соперник для красно-белых, показывающих смелый и красивый хоккей. Прогнозируем победу «Спартака» с форой (-1.5) за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Динамо» в игре с «Сибирью» за 1.70.

Ставка 2: ничья в матче «Северсталь» — «Адмирал» за 4.30.

Ставка 3: победа «Спартака» с форой (-1.5) в игре с «Амуром» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.70 Х 4.30 Х 1.75 = 12.79.