«Торонто» — «Вегас». У Барбашёва и Дорофеева проблемы с выездными матчами

«Голден Найтс» проиграли пять из восьми встреч в гостях. Без поддержки болельщиков им сложно.

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вегас». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Голден Найтс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Вегас» 21 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вегас» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вегас Голден Найтс» (21.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

На 21 ноября запланировано пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. В одной из них на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» померяются силами «Торонто» и «Вегас». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Несмотря на травму капитана Остона Мэттьюса, «Торонто» набрал отличный ход. В последних шести матчах он потерпел только одно поражение. Подопечным Крэйга Берюбе даже удалось обыграть «Вашингтон» (4:3 ОТ) и идущий по пути исправления за неудачное начало сезона «Эдмонтон» (4:3 ОТ).

Ведёт за собой команду Джон Таварес. 34-летний канадец в 18 встречах забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач. Прекрасно ему помогают Вильями Нюландер и Митч Марнер. Кажется, без Мэттьюса костяк лидеров «Мэйпл Лифс» смотрится даже лучше.

Нюландер набрал уже 20 (12+8) очков, а Марнер и того больше — 24 (6+18). Нападение у «Торонто» функционирует как надо. А вот слаженности действиям в обороне команде частенько не хватает. Она позволяет соперникам убегать в контратаки и нередко целиком отдаёт инициативу.

Крэйгу Берюбе нужно работать над системой и тактикой. У его подопечных также есть проблемы со входом в чужую зону и выходом из обороны. Многое держится на мастерстве ведущих хоккеистов «Мэйпл Лифс». Они находятся на подъёме и регулярно делают результат.

У «Вегаса» всё немного иначе. Несмотря на прекрасно укомплектованный состав, ему присуща нестабильность. Шикарное начало сезона выдал Иван Барбашёв, и до чего же здорово прибавил Павел Дорофеев после перевода во второе звено. На двоих россияне забили в этом сезоне уже 17 голов.

Однако последнюю встречу с «Вашингтоном» (2:5) нападающие закончили без набранных очков и с отрицательными показателями полезности. Проведший до этого несколько классных матчей Илья Самсонов совершил только 20 сейвов и пропустил четыре шайбы. Он не смог помешать капитану «столичных» Александру Овечкину оформить хет-трик.

У Барбашёва спад длится уже достаточно долго. В последних девяти играх он набрал только пять очков. С нетерпением ждём, когда форвард вновь почувствует уверенность в своих силах и начнёт забивать. Он является очень важной частью системы Брюса Кэссиди.

Канадский специалист хорошо отладил игровые механизмы «Вегаса», но значительная их часть перестаёт работать на выезде. Лучше «Голден Найтс» дома выступает только лидирующий «Виннипег», однако в гостях «Вегас» выиграл лишь три из восьми матчей. Забросил за этот период времени 25 шайб, а пропустил — 28.

Заключить пари на то, что «Торонто» одержит итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Мэйпл Лифс» проиграли дома всего лишь 3 из 11 матчей. При этом семь побед они одержали по итогам 60 минут.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Вегас» 21 ноября 2024 года

«Торонто» смотрится очень собранно и опасно, несмотря на травму Мэттьюса и проблемы с рисунком игры. Его лидеры воодушевлены и делают разницу. Дома у «Мэйпл Лифс» есть все шансы победить испытывающий проблемы с выездными матчами «Вегас». В гостях «Голден Найтс» мало забивают и выглядят куда менее уверенно.

Ставка: итоговая победа «Торонто» за 1.82.