«Филадельфия» — «Каролина». Мичков учится на ошибках

После встречи с «Харрикейнз» россиянин подвергся наказанию. Он не наступит на те же грабли.

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» — «Каролина». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Флайерз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия» — «Каролина» 21 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Филадельфия» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз» (21.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

На 21 ноября запланировано пять матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Уэллс Фарго-центр» померяются силами «Филадельфия» и «Каролина». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

В последней встрече «Филадельфия» уступила «Колорадо» (2:3). К 49-й минуте она проигрывала 0:3. Подопечные Джона Тортореллы заслуживают похвалы за то, что сумели вернуть в матч интригу. На последнем отрезке сезона они достигли заметного прогресса.

Здорово прибавили Трэвис Конечны, Иван Федотов и ещё несколько ведущих хоккеистов «Флайерз». Отличный отрезок после санкций за несоблюдение тренерских установок провёл Матвей Мичков. В трёх матчах он набрал пять очков, а также забил победный буллит.

Наказан россиянин был как раз после встречи с «Каролиной» (4:6). В матчах с настолько сильными соперниками у «Филадельфии» возникает много проблем. Она научилась побеждать середняков и аутсайдеров, но для дальнейшего улучшения результатов Торторелле нужно много работать. И не помешало бы усиление состава.

Тренер «Флайерз» ограничен в ресурсах. Будь у него в составе больше пребывающих в хорошей форме высококлассных хоккеистов, дела шли бы намного лучше. В играх с лидерами «Филадельфии» постоянно не хватает надёжности в обороне и мощности в нападении.

У «Каролины» состав значительно лучше, чем у «Флайерз». Рисунок игры и результаты — тоже. «Харрикейнз» расположились на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от «Вашингтона» составляет одно очко, но при этом «Кэпиталз» провели на матч больше.

Впрочем, Род Бриндамор ставит перед подопечными более глобальные цели, чем первое место в дивизионе. «Каролина» способна замахнуться на победу в регулярном чемпионате. Она проиграла только в 4 из 17 матчей. Три поражения «Харрикейнз» потерпели на выезде.

Гостевой фактор, пожалуй, единственное уязвимое место «Каролины». Она выиграла только четыре из девяти выездных матчей в основное время. Причём теряли очки подопечные Бриндамора не только во встречах с лидерами, но и в играх с располагающимися в нижней части сводной таблицы НХЛ командами.

Несмотря на старания Петра Кочеткова, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова, недавно «Каролина» проиграла «Юте» (1:4). Голкипер совершил 15 сейвов и был заменён в середине третьего периода, защитник закончил встречу с показателем полезности «-2», а нападающий не набрал очков.

Обычно российские хоккеисты приносят большую пользу «Харрикейнз», но в гостях у них показатели более скромные, чем в домашних матчах. Заключить пари на то, что «Филадельфия» не проиграет в основное время «Каролине», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Предстоящая встреча — возможность для Матвея Мичкова окончательно исправиться за несоблюдение тренерских установок. На одни и те же грабли талантливый 19-летний российский нападающий не наступит. Он быстро учится на ошибках.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Филадельфия» — «Каролина» 21 ноября 2024 года

«Флайерз» сложно играть с сильными соперниками, но они регулярно проявляют характер и на последнем отрезке сезона часто цепляются за очки. У «Филадельфии» есть хорошие шансы попробовать взять реванш за недавнее поражение. В гостях «Харрикейнз» чувствуют себя гораздо менее уверенно.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.81.