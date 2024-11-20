«Трактор» — ЦСКА. Плохие новости для Бенуа Гру

21 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ состоится встреча между «Трактором» и ЦСКА на льду «Арена-Трактор». Начало – в 17:00 мск. Смогут ли челябинцы прервать победную серию армейцев?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА 21 ноября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — ЦСКА (21.11.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

К игре «Трактора» в этом сезоне не должно быть никаких претензий. Команда располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков. Челябинцы проиграли только 9 из 27 встреч.

Бенуа Гру оказался идеальным тренером для «белых медведей». Они не просто радуют болельщиков результатами и набранными очками, но и множеством голов. Хоккей, который показывает «Трактор» при канадском специалисте, симпатичен. Челябинцы забросили больше всех остальных команд Восточной конференции – 89 шайб.

Хотя заметна небольшая просадка. В последних семи встречах «Трактор» потерпел четыре поражения. Он уступил «Автомобилисту» (4:5), «Локомотиву» (3:5), «Адмиралу» (3:4 ОТ) и московскому «Динамо» (3:4 Б). После игры с бело-голубыми защитник «белых медведей» отметил, что на его клуб теперь настраиваются как на чемпиона.

Может быть и так, но возможно, что у Бенуа Гру появились проблемы. ЦСКА тоже стартовал красиво в регулярном чемпионате, а затем заставил болельщиков нервничать. До недавнего времени.

Последние четыре встречи армейцы выиграли у «Лады» — дважды с одинаковым счётом 4:1, лидирующего «Локомотива» — 2:0 и «Ак Барса» — 3:0. Впечатляет, как здорово Илья Воробьёв научил армейцев обороняться.

Отдельного внимания заслуживает игра голкипера. Иван Просветов не зря вернулся из США. Ему стоило огромных трудов сдерживать нападение этих соперников. Но всего две пропущенные шайбы в четырёх встречах – его заслуга.

Серия таких впечатляющих побед совсем не означает, что у ЦСКА будет огромное преимущество на фоне «Трактора». В этом сезоне команды уже встречались. «Белые медведи» разгромили армейцев со счётом 4:0. Правда, в тот момент московский клуб был совсем не в форме и подходил к игре после крупного поражения от «Металлурга» — 0:7.

В этот раз ЦСКА выглядит гораздо интереснее и привлекательнее. У Ильи Воробьёва есть отличный шанс взять реванш. Прогнозируем победу армейцев с учётом овертайма и буллитов за 2.10. Будет непростой матч, ожидаем много борьбы и нервов, но в итоге москвичи должны дожать «белых медведей».

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 2.10.