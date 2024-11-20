СКА — «Торпедо». Ларионов выведет Ротенберга и Кузнецова на чистую воду

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Шансы нижегородцев оценили в 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Торпедо» 21 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч СКА — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.30, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 3.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Торпедо» Нижний Новгород (21.11.2024)

21 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре матча. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге местный СКА примет «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Армейцы выиграли все четыре последние очные встречи в основное время.

После пяти поражений подряд СКА победил «Сибирь» (1:0 Б), уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и обыграл «Амур» (6:3). Одним из главных героев последней встречи стал Евгений Кузнецов. Он оформил дубль, а также записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Сергей Плотников.

До этого у Кузнецова была череда неудачных выступлений, а встречу с «Сочи» он вообще пропустил из-за проблем со здоровьем. Нападающий часто нарушает дисциплину. Он насобирал уже много минут штрафа за совсем не обязательные моменты. Всё ли его техника окупает?

Во встрече с «Амуром» Евгений забил красивый лакросс-гол с пятака. В послематчевом интервью он отметил игру партнёров по команде, без которых ничего не получилось бы. 32-летний нападающий выразил надежду, что эта заброшенная шайба придаст ему заряд сил и эмоций.

Подопечным Романа Ротенберга нужны кураж и уверенность. В последнее время они показывают недостаточно качественный хоккей. В некоторых моментах прогресс есть, но даже во встрече с замыкающей сводную таблицу КХЛ командой у СКА возникли проблемы, в том числе оборонительного характера.

Нехватку крепости в защите и надёжности голкиперов команде из Санкт-Петербурга приходится компенсировать результативностью. Однако порой и это не спасает. В 29 встречах подопечные Ротенберга забросили целых 107 шайб — больше всех, но и пропустили немало — 79.

Игорь Ларионов продолжает развивать идею открытого атакующего хоккея. Получается не всё. Клуб из Нижнего Новгорода выиграл всего лишь 5 из 14 последних встреч. Однако недавний матч с «Локомотивом» внушает уверенность, что Профессор ведёт подопечных правильным курсом.

Автозаводцы смотрелись не хуже возглавляющих сводную таблицу КХЛ железнодорожников. Они выступили с отличной самоотдачей и создали немало моментов. Где-то подвела реализация, а в каких-то моментах здорово сыграли защитники и голкипер «Локомотива».

Решающим эпизодом стал несчастный случай. В середине второго периода за воротами Ивана Бочарова шла борьба за шайбу. Она попала в неудачно занявшего позицию судью и отрикошетила прямо на пятак. Голкипер «Торпедо» не успел среагировать на бросок быстро сориентировавшегося Даниила Бута. Ларионов заявил, что пас арбитра решил игру.

Матч с «Локомотивом» отнял у нижегородцев много сил и эмоций, но Ларионов должен наилучшим образом настроить подопечных на грядущую встречу. Как ни странно, в гостях «Торпедо» выступает значительно лучше, чем дома. Нижегородцы победили в 9 из 15 выездных игр. За этот период времени забросили 62 шайбы, а пропустили 46.

СКА выиграл только 5 из 13 матчей в Санкт-Петербурге в основное время. На гостевые встречи у него получается настраиваться лучше. Заключить пари на то, что автозаводцы как минимум не проиграют по итогам 60 минут, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

История очных встреч свидетельствует не в пользу нижегородцев. Однако к предстоящему матчу они подходят лучше готовыми в тактическом плане. СКА выиграл только одну из последних восьми встреч в основное время. И то не без труда победил «Амур». Это не показатель.

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Торпедо» 21 ноября 2024 года

СКА ищет пути к выходу из кризиса. В последнее время он мало забивает в матчах с сильными соперниками и много пропускает. «Торпедо» же после череды неудачных игр сделало громкую заявку на улучшение ситуации. На выезде у Ларионова получается настраивать команду отлично. Она способна отнять очки у петербуржцев.

Ставка: «Торпедо» не проиграет за 2.08.