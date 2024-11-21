«Рубин» — «Акрон». Какой Бруней? Лучше бы Дзюба думал о Казани!

Ноябрьская международная пауза позади, возвращаемся к клубному футболу. Совсем скоро уйдёт на зимний перерыв Российская Премьер-Лига. В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч «Рубин» — «Акрон», который откроет программу 16-го тура чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Рубин» — «Акрон» 22 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу казанского «Рубина» предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа тольяттинского «Акрона» оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности. Ничья идёт за 3.80.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности от предстоящего матча в Казани. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90 (всего 52% вероятности). Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Акрон» (22.11.2024)

Что творит этот «Рубин»? Да взгляните сами! Перед ноябрьской паузой клуб сдержал ЦСКА в Кубке России, добыв ничью со счётом 0:0, а также чуть не обыграл лидирующий в чемпионате России «Краснодар» в матче РПЛ — 1:1. Конечно, тут надо оговориться, что победный гол краснодарцев был отменён, но ведь открыли счёт именно казанцы.

Главный тренер Рашид Рахимов сказал, что доволен нынешним положением дел. В целом гордиться есть чем. Начиная с шестой строчки турнирной таблицы, где после первого круга квартируется ЦСКА, и выше — идут команды, претендующие на топ-3. А вот ниже — большая группа середняков и аутсайдеров, которую и возглавляет «Рубин».

Татарстанский клуб набрал за 15 туров 17 очков и опережает ближайшего преследователя в лице «Ростова» Валерия Карпина на два очка. Кроме того, после удачной домашней игры с ЦСКА в Кубке России сохраняются неплохие шансы на выход в следующую стадию турнира, несмотря на то что армейцы на своём поле будут фаворитами. Короче, всё неплохо.

Игра у казанцев тоже приличная. Голов и побед было бы чуть больше, если бы главный бомбардир Мирлинд Даку оказался точнее в двух прошлых играх, когда бил пенальти. Однако с обороной плюс-минус порядок. За пять последних встреч в разных турнирах пропущено всего два мяча. Даже у «Зенита» с «Краснодаром» на том же отрезке больше.

«Акрон» — другое дело. Дебютант РПЛ старается играть смело, исправно набирает очки и не собирается возвращаться в Первую лигу. В турнирной таблице перед стартом второго круга отстаёт от того же «Рубина» всего на три очка и отрывается от зоны стыков на четыре. В общем, уважения точно заслуживает.

И всё же в Казани тольяттинцам будет очень сложно. Там сейчас не самое лучшее поле ввиду погодных условий. А если не верите, спросите у ЦСКА и «Краснодара» — клубов, которые сами стараются играть в атакующий футбол и страдают без нормального покрытия. Кроме того, не стоит забывать об истории личных встреч.

Дело в том, что «Рубин» и «Акрон» начали историю своих противостояний ещё в октябре 2022 года, в Первой лиге. За два года с тех пор они встретились шесть раз — в пяти случаях сильнее оказывались казанцы. Вот и теперь они вполне могут как минимум не проиграть. При этом высокой результативности не ждём. Что-то вроде 1:0 или 1:1 здесь будет логично увидеть.

Думаете, у «Акрона» есть козырь в лице Артёма Дзюбы? Форвард действительно неплохо вписался в команду, часто приносит пользу и, вероятно, действительно мог бы выйти на тайм в футболке сборной России против сборной Брунея. Тем более что сам изъявил такое желание. Но в Татарстане не справился даже Джон Кордоба, а Дзюба до такого уровня сейчас не дотягивает.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча и «Рубин» не проиграет за 2.25.