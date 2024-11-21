«Монако» — «Брест». Головин вернётся вовремя

Ноябрьская международная пауза позади, на сцене вновь клубный футбол. Одной из первых вернётся французская Лига 1. В пятницу, 22 ноября, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 12-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Разумеется, ждём на поле Александра Головина.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «Монако» — «Брест» 22 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно равно 65% вероятности. Победа «Бреста» оценивается коэффициентом 6.70, а на ничейный исход дают коэффициент 4.40. То есть фаворит определён.

Вместе с тем аналитики предвещают результативную игру на стадионе «Луи II». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев, но не исключают 1:0 и 1:1.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Брест» (22.11.2024)

Александр Головин, как мы помним, не попал в окончательную заявку на матчи сборной России из-за травмы. Он остался в системе своего клуба, чтобы продолжить восстановление. Сейчас уже тренируется со всеми. И это хорошая новость для «Монако», ведь российский полузащитник, пусть и не радует голами, выполняет огромный объём работы на поле и влияет на игру, помогая добиваться результата.

По большому счёту «Монако» в этом сезоне радует. В чемпионате Франции перед 12-м туром располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка, и вовсю претендует на место в топ-3. В Лиге чемпионов же с 10 очками после четырёх туров идёт в группе лидеров и претендует на прямое попадание в плей-офф. Ситуация не просто рабочая, а приятная!

Да, у монегасков бывают и падения. Например перед международной паузой, ещё до победы над «Страсбургом» (3:1), в Лиге 1 случились два поражения подряд — от «Ниццы» (1:2) и «Анже» (0:1). Причём на выезде и дома. Но они стали пока единственной неудачей в этом сезоне. В остальном же ожидания в каждом матче от команды достаточно высокие. И предстоящий — не исключение.

«Брест» по своей сути — середняк, который в основном борется за продление прописки во французской элите. В прошлом сезоне клуб удивил всех, заслуженно финишировав на третьем месте в Лиге 1 и квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Однако в новом сезоне, как это часто бывает с такого рода командами, значительно сбавил обороты. Передаём привет «Болонье» и «Жироне»!

Поражает разве что достаточно высокое положение в Лиге чемпионов. После четырёх туров подопечные Эрика Руа имеют 10 из 12 возможных очков, а потому претендуют на плей-офф. Этим фактом даже сам главный тренер был удивлён. Хотя не исключено, что команда намеренно сделала упор на еврокубки, чтобы привлечь к себе больше внимания. Это отличный шанс увеличить бюджет.

Учитывая, что впереди у «Бреста» тяжелейшее противостояние с «Барселоной» в Лиге чемпионов, клуб вполне может использовать матч с «Монако» для подготовки после международной паузы. Как минимум для возвращения в игровой ритм. Команда Александра Головина, в свою очередь, дважды выиграла в очных встречах в прошлом сезоне. Выиграет и теперь.

Лобовая победа монегасков идёт в букмекерской линии с довольно низким коэффициентом. Поднять значение можно путём добавления ставки на тотал больше 1.5 мяча. Такой комбинированный вариант заходил в четырёх из пяти прошлых очных игр на «Луи II». Увидеть что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев можно и на этот раз.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Монако» выиграет за 1.77.