«Спартак» — «Локомотив». Батраков испортит Максименко статистику

Ноябрьская международная пауза позади, возвращаемся к клубному футболу. Совсем скоро уйдёт на зимний перерыв Российская Премьер-Лига. В субботу, 23 ноября, продолжится программа 16-го тура чемпионата России. Отдельное внимание, конечно, стоит уделить столичному дерби «Спартак» — «Локомотив», которое состоится на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Спартак» — «Локомотив» 23 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.90 (34%). Ничейный результат идёт за 3.90.

Вместе с тем аналитики ожидают голы в предстоящем московском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее же вероятным экспертам представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив» (23.11.2024)

«Спартак» бросает из крайности в крайность. Последняя ничья была зафиксирована ещё в конце сентября, когда дерби с «Динамо» завершилось со счётом 2:2. С тех пор красно-белые провели девять официальных матчей в разных турнирах, но ни разу не расходились миром со своими оппонентами.

Впрочем, положительный момент здесь в том, что удалось одержать шесть побед при лишь трёх поражениях. То есть в целом баланс приятный. Пока что подопечные Деяна Станковича продолжают борьбу за Кубок России, а в чемпионате России отстают от замыкающего топ-4 «Динамо» на два очка.

Несмотря на критику в адрес тренерского штаба, «Спартак» в последнее время довольно часто побеждает. Сухие победы над «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акроном» (4:0) в РПЛ подряд — тому подтверждение. Однако после ноябрьской международной паузы надёжности в обороне может не хватить.

Дело в том, что накануне дерби с «Локомотивом» у красно-белых проблемы с центром обороны. Срджан Бабич травмировался в сборной и находится под вопросом, Руслан Литвинов дисквалифицирован после игры с ЦСКА, Никита Чернов продолжает восстановление, а Алексис Дуарте и Миенти Абена уверенности не внушают.

Отличная возможность для задорной группы атаки «Локомотива»! В нынешнем сезоне не было ни одного матча, когда футболисты команды остались хотя бы без одного забитого мяча. Более того, перед стартом второго круга Российской Премьер-Лиги полузащитник Алексей Батраков возглавляет гонку бомбардиров.

Результаты у железнодорожников соответствующие. Перед ноябрьской паузой для сборных не только обыграли московское «Динамо» (2:1) в первой игре Кубка России, но и добыли победу над «Факелом» (2:1) в РПЛ. Прямо сейчас сохраняют шансы на выход в следующий раунд Кубка России и преследуют «Краснодар» с «Зенитом».

Причём явных предпосылок к спаду у «Локомотива» пока не наблюдается. В ушедшем круге железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 3:1. Если учесть кадровые проблемы красно-белых в линии обороны, вполне могут обыграть снова.

Предполагать чью-то победу, впрочем, не стал бы, а вот ждать результативную игру — пожалуйста. Тем более что верх по голам соперники пробивали в четырёх из шести предыдущих очных встреч. Судя по всему, московское дерби вновь получится результативным.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85.