«Милан» — «Ювентус». Тьяго Мотта останется непобеждённым

У «старой синьоры» до сих пор ни одного поражения в Серии А.

Ноябрьская международная пауза позади, групповой этап Лиги наций — всё. Клубный футбол возвращается к своим делам. На следующей неделе будет Лига чемпионов, а ближайшие выходные традиционно выделены под внутреннюю арену. В итальянской Серии А в субботу, 23 ноября, на стадионе «Сан-Сиро» состоится центральный матч 13-го тура «Милан» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Милан» — «Ювентус» 23 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.27, что приблизительно равно 44% вероятности. Шансы увидеть победу «Ювентуса» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты варьируются в пределах 3.45 — около 28% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают, что центральный матч 12-го тура чемпионата Италии не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Ювентус» (23.11.2024)

Если заглянуть в хронику, можно увидеть, что противостояния «Милана» и «Ювентуса» обычно получаются крайне напряжёнными. В 11 из 15 предыдущих официальных очных встреч тотал забитых голов не превышал двух мячей. Более того, ещё в семи из этих случаев соперники отличались не более одного раза за 90 минут. Скромно.

Впрочем, есть предпосылки, что эта серия продолжится. «Милан» находится за спиной у «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии, и обоим необходимы очки для борьбы за более высокие места. Перед 13-м туром в чемпионской гонке лидирует «Наполи», набравший 26 очков. У того же «Юве» всего на два меньше. Но расслабляться нельзя.

Вообще, миланцы особой стабильностью в нынешнем сезоне не отличаются. Домашнее поражение от «Наполи» (0:2) и упущенная гостевая победа над «Кальяри» (3:3) — тому подтверждение. Однако команда способна настраиваться на сильных соперников, как это, например, было в лигочемпионском матче с «Реалом» (3:1).

Туринцы, в свою очередь, регулярными победами тоже не радуют. Но вместе с тем до сих пор ни разу не проиграли в этом сезоне итальянской Серии А. К слову, единственные из всех участников! Даже у задающих темп в чемпионской гонке «Наполи» и «Интера» в активе две и одна неудачная игра соответственно.

Кстати, «Ювентус» вместе с Тьяго Моттой ещё и на выезде смотрится прилично. Не считая результативной ничьей с «Интером» (4:4), за четыре встречи в гостях в чемпионате Италии не пропустил ни одного мяча при трёх добытых победах. Да и в Лиге чемпионов вне родных стен обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) и добыл очки с «Лиллем» (1:1).

Всё это ведёт нас к тому, что «старая синьора» вполне может рассчитывать на очки и в предстоящем матче на «Сан-Сиро». Однако, как уже было сказано выше, много голов не стоит ждать из-за повышенной важности встречи. Фактически это битва конкурентов за Лигу чемпионов. Что-то вроде 0:0 или 1:1 тут вполне возможно. Но с учётом хода гостей без поражений, можно взять ещё Х2.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.