Армейцы из Москвы обыграют «Трактор», а петербургский клуб не совладает с «Торпедо».

Экспресс с коэффициентом 4.41: ЦСКА на ходу, а СКА поумерит пыл

Сегодня всё внимание переключаем на регулярный чемпионат КХЛ. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.41.

Прогноз на матч «Трактор» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Бенуа Гру оказался идеальным тренером для «белых медведей». Хоккей, который показывает «Трактор» при канадском специалисте, симпатичен. Челябинцы забросили больше всех остальных команд Восточной конференции – 89 шайб. В последних семи встречах «белые медведи» потерпели четыре поражения. Они уступили «Автомобилисту» (4:5), «Локомотиву» (3:5), «Адмиралу» (3:4 ОТ) и московскому «Динамо» (3:4 Б).

Армейцы последние четыре встречи выиграли: у «Лады» — дважды с одинаковым счётом 4:1, у лидирующего «Локомотива» — 2:0 и у «Ак Барса» — 3:0. Впечатляет, как здорово Илья Воробьёв научил армейцев обороняться. Отдельного внимания заслуживает игра голкипера. Иван Просветов не зря вернулся из США. Ему стоило огромных трудов сдерживать нападение этих соперников.

ЦСКА выглядит гораздо интереснее и привлекательнее. У Ильи Воробьёва есть отличный шанс взять реванш. Прогнозируем победу армейцев с учётом овертайма и буллитов за 2.05. Будет непростой матч, ожидаем много борьбы и нервов, но в итоге москвичи должны дожать «белых медведей».

Прогноз на матч СКА — «Торпедо»

После пяти поражений подряд СКА победил «Сибирь» (1:0 Б), уступил «Ак Барсу» (2:3 ОТ) и обыграл «Амур» (6:3). Одним из главных героев последней встречи стал Евгений Кузнецов. Он оформил дубль, а также записал на свой счёт передачу, которую превратил в гол Сергей Плотников.

Игорь Ларионов продолжает развивать идею открытого атакующего хоккея. Получается не всё. Клуб из Нижнего Новгорода выиграл всего лишь 5 из 14 последних встреч. Однако недавний матч с «Локомотивом» внушает уверенность. Автозаводцы смотрелись не хуже возглавляющих сводную таблицу КХЛ железнодорожников. Они выступили с отличной самоотдачей и создали немало моментов.

СКА ищет пути по выходу из кризиса. В последнее время он мало забивает в матчах с сильными соперниками и много пропускает. «Торпедо» же после череды неудачных игр сделало громкую заявку на улучшение ситуации. На выезде у Ларионова получается настраивать команду отлично. Она способна отнять очки у петербуржцев. Поставить на то, что автозаводцы не проиграют, можно за 2.15.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: итоговая победа ЦСКА в игре с «Трактором» за 2.05.

Ставка 2: «Торпедо» не проиграет СКА за 2.15.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.15 = 4.41.