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Вашингтон — Колорадо, прогноз на матч НХЛ 22 ноября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Вашингтон» — «Колорадо». Овечкину нет замены! Ничушкин возьмёт реванш
Михаил Коробов
«Вашингтон» — «Колорадо»: прогноз на матч НХЛ
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Травма капитана может выбить «столичных» из колеи. В этот раз удача будет на стороне Валерия.

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 22 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» (22.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 22 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

После победы в последней встрече с «Ютой» (6:2), «Вашингтон» поднялся на вторую строчку в сводной таблице НХЛ. Первой звездой игрового дня был признан капитан «столичных» Александр Овечкин. Он оформил дубль, сократив таким образом отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

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Овечкин показал второй результат в карьере по скорости забрасывания 15 шайб в сезоне. Всего в 18 играх он набрал 25 очков. Единственный, но весомый повод для расстройства — травма Александра. Благо он избежал серьёзного повреждения и вернётся с недели на неделю.

Вопрос только в том, как Спенсер Карбери будет обходиться какое-то время без 39-летнего россиянина. Перед тренером стоит непростая задача — без потери в качестве найти хоккеиста, который будет хорошо взаимодействовать с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. Пока что руководство вызвало из АХЛ Мирошниченко, для подстраховки.

Но равноценную замену Овечкину найти невозможно. Его лидерские качества, невероятное мастерство и выдающаяся реализация вне конкуренции. Карбери остаётся только немного перетасовать звенья в надежде, что получится снизить нанесённый травмой Александра урон.

У «Колорадо» есть неплохие шансы взять реванш за недавнее поражение. Команда расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Дополнительной мотивации «Эвеланш» искать не надо. Нахождение вне зоны плей-офф их подстёгивает.

Недавно в состав клуба из Денвера вернулся прошедший Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин. Первый матч в сезоне, дома как раз с «Вашингтоном» (2:5), сложился для 29-летнего нападающего неудачно. Он закончил встречу с показателем полезности «-3».

Армейцы идут за реваншем.
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Однако уже в следующей игре с «Филадельфией» (3:2), Ничушкин выступил заметно лучше. Очков он не набрал, но помог одержать победу, выполнив немалый объём командной работы. Валерий быстро набирает форму. Помогает ему вернуть былые кондиции поддержка со стороны болельщиков и клуба.

За Ничушкина горой стоит Натан Маккиннон, возглавляющий список лучших бомбардиров НХЛ. В 19 встречах он набрал 34 (7+27) очка. Также в топ-10 самых результативных игроков лиги входят Кейл Макар и Микко Рантанен. Лидеры «Колорадо» находятся в отменной форме.

Поставить на то, что «Эвеланш» одержат итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Колорадо» проиграл только два из семи последних матчей. Постепенно он нащупывает свою игру. Возвращение Ничушкина в состав должно ускорить этот процесс.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 22 ноября 2024 года

У «Вашингтона» отличные результаты, и многие хоккеисты находятся на подъёме. Тем не менее без Овечкина вся система Карбери может разрушиться. Александр — её ведущая конструкция. «Колорадо» начал вставать на путь исправления. Команда мотивирована желанием взять реванш за недавнее поражение, а также раскладом в турнирной таблице.

Ставка: победа «Колорадо» за 1.82.

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