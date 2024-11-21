«Вашингтон» — «Колорадо». Овечкину нет замены! Ничушкин возьмёт реванш

Травма капитана может выбить «столичных» из колеи. В этот раз удача будет на стороне Валерия.

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 22 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.42. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш» (22.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

На 22 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон» и «Колорадо». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

После победы в последней встрече с «Ютой» (6:2), «Вашингтон» поднялся на вторую строчку в сводной таблице НХЛ. Первой звездой игрового дня был признан капитан «столичных» Александр Овечкин. Он оформил дубль, сократив таким образом отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Овечкин показал второй результат в карьере по скорости забрасывания 15 шайб в сезоне. Всего в 18 играх он набрал 25 очков. Единственный, но весомый повод для расстройства — травма Александра. Благо он избежал серьёзного повреждения и вернётся с недели на неделю.

Вопрос только в том, как Спенсер Карбери будет обходиться какое-то время без 39-летнего россиянина. Перед тренером стоит непростая задача — без потери в качестве найти хоккеиста, который будет хорошо взаимодействовать с Диланом Строумом и Алексеем Протасом. Пока что руководство вызвало из АХЛ Мирошниченко, для подстраховки.

Но равноценную замену Овечкину найти невозможно. Его лидерские качества, невероятное мастерство и выдающаяся реализация вне конкуренции. Карбери остаётся только немного перетасовать звенья в надежде, что получится снизить нанесённый травмой Александра урон.

У «Колорадо» есть неплохие шансы взять реванш за недавнее поражение. Команда расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Дополнительной мотивации «Эвеланш» искать не надо. Нахождение вне зоны плей-офф их подстёгивает.

Недавно в состав клуба из Денвера вернулся прошедший Программу помощи игрокам НХЛ Валерий Ничушкин. Первый матч в сезоне, дома как раз с «Вашингтоном» (2:5), сложился для 29-летнего нападающего неудачно. Он закончил встречу с показателем полезности «-3».

Однако уже в следующей игре с «Филадельфией» (3:2), Ничушкин выступил заметно лучше. Очков он не набрал, но помог одержать победу, выполнив немалый объём командной работы. Валерий быстро набирает форму. Помогает ему вернуть былые кондиции поддержка со стороны болельщиков и клуба.

За Ничушкина горой стоит Натан Маккиннон, возглавляющий список лучших бомбардиров НХЛ. В 19 встречах он набрал 34 (7+27) очка. Также в топ-10 самых результативных игроков лиги входят Кейл Макар и Микко Рантанен. Лидеры «Колорадо» находятся в отменной форме.

Поставить на то, что «Эвеланш» одержат итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. «Колорадо» проиграл только два из семи последних матчей. Постепенно он нащупывает свою игру. Возвращение Ничушкина в состав должно ускорить этот процесс.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Колорадо» 22 ноября 2024 года

У «Вашингтона» отличные результаты, и многие хоккеисты находятся на подъёме. Тем не менее без Овечкина вся система Карбери может разрушиться. Александр — её ведущая конструкция. «Колорадо» начал вставать на путь исправления. Команда мотивирована желанием взять реванш за недавнее поражение, а также раскладом в турнирной таблице.

Ставка: победа «Колорадо» за 1.82.