«Бавария» — «Аугсбург». Кейн жаждет забивать

Лучший бомбардир в истории сборной Англии находится в отличном настроении. Для «фуггеров» это плохая новость.

22 ноября состоится матч 11-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.13. Успех «фуггеров» оценён в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 22 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.80. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 1.93. Если не забьют — пройдёт коэффициент 1.87. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Аугсбург» (22.11.2024)

После небольшой международной паузы, возвращаемся на внутренние арены. 22 ноября состоится встреча, которая откроет программу 11-го тура чемпионата Германии. На стадионе «Арена Мюнхен» померяются силами «Бавария» и «Аугсбург». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

До сих пор «Бавария» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге. Ничьих при этом только две. Победив в последней встрече «Санкт-Паули» (1:0), подопечные Венсана Компани увеличили отрыв от занимающего вторую строчку в турнирной таблице первенства «Лейпцига» до пяти очков.

Гарри Кейн отправился в расположение национальной команды с приподнятым настроением. Форвард подбирается всё ближе к первому трофею в карьере. Его отличный настрой нашёл отражение в результатах. Несмотря на массовый отъезд ведущих футболистов из сборной, Англия разгромила Грецию (3:0) и Ирландию (5:0). Таким образом, она выиграла группу в Лиге наций.

В состав «Баварии» 31-летний нападающий возвращается ещё более воодушевлённым. Ему поставили скульптуру в Лондоне. Лучший бомбардир в истории сборной Англии признался, что горд вернуться туда, где начиналась его футбольная карьера, и открыть там статую.

В 10 встречах в чемпионате Германии Кейн забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач. Форвард находится в отменной форме и очень доволен совместной работой с Компани. Мюнхенцы беспрекословно выполняют установки бельгийского специалиста.

Компани преодолевает трудности и быстро учится на ошибках. Он создал здоровую конкуренцию за место в составе, умело обходится без травмированных ведущих футболистов и улучшает дисциплину. В 10 встречах в Бундеслиге подопечные бельгийца пропустили только семь мячей — меньше лишь у «Лейпцига», а забили — 33.

«Аугсбург» — удобный соперник для мюнхенцев. В последние несколько лет клуб скитается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Германии. У него недостаточно ресурсов для того, чтобы конкурировать в борьбе за получение путёвки в еврокубки.

«Фуггеры» выиграли только 3 из 10 матчей в текущем розыгрыше Бундеслиги, а также три раза сыграли вничью. Они расположились на 13-й строчке в турнирной таблице первенства. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Санкт-Паули» составляет четыре очка.

У подопечных Йесса Торупа были бы шансы зацепиться за хороший результат в грядущем матче, если бы встреча проходила в Аугсбурге. Дома «фуггеры» недавно победили мёнхенгладбахскую «Боруссию» (2:1) и дортмундскую «Боруссию» (2:1). На выезде у них показатели очень плохие.

Хуже «Аугсбурга» в гостях выступает только замыкающий турнирную таблицу чемпионата Германии «Бохум». «Фуггеры» проиграли три из четырёх матчей. Другая встреча ознаменовалась ничьей. За этот период времени они пропустили 12 мячей, а забили всего лишь два.

Поставить на то, что мюнхенцы победят «Аугсбург» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Компани наладил порядок в обороне. Он заботится о том, чтобы у Мануэля Нойера было как можно меньше работы.

Во всех четырёх последних встречах в Бундеслиге 38-летний вратарь отыграл «на ноль». Во время перерыва на матчи сборных Компани наверняка не терял времени даром и дальше занимался улучшением структуры игры «Баварии». Под его чутким руководством мюнхенцы становятся всё сильнее.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Аугсбург» 22 ноября 2024 года

В футболе «Баварии» стало больше порядка. Она совсем перестала пропускать. У мюнхенцев улучшилась сыгранность. Плюс у Гарри Кейна эмоциональный подъём. «Аугсбургу» не поздоровится. Дома он ещё может навязать борьбу лидерам, но на выезде «фуггеры» беспомощны.

Ставка: «Бавария» победит и не пропустит за 2.06.