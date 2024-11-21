«ПСЖ» — «Тулуза». Может, пора обратить внимание на Сафонова?

Если Доннарумма не исправится, россиянин быстро займёт его место. Сухой победе быть!

22 ноября состоится матч 12-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.35. Успех «фиолетовых» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза» 22 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Тулуза» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Тулуза» (22.11.2024)

На 22 ноября запланированы две интересные встречи 12-го тура чемпионата Франции. В самой поздней из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже померяются силами местный «ПСЖ» и «Тулуза». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Гаэлем Ангулой.

«ПСЖ» проваливается в Лиге чемпионов, и во многом это вина Джанлуиджи Доннаруммы. Он совершает курьёзные ошибки, несвойственные голкиперу его класса. По идее, конкуренция с Матвеем Сафоновым должна была мотивировать итальянца, но всё получается наоборот.

В матче последнего тура чемпионата Франции с «Анже» (4:2) Доннарумма снова не сумел сохранить ворота на замке. Соперник нанёс всего лишь три удара в створ, и два из них ознаменовались взятием ворот. Хотя надо отметить, что парижане хорошо провели только первый тайм, в котором забили четыре мяча. Во втором они сильно расслабились.

Неудовлетворительные выступления и травмы Доннаруммы дают шанс Матвею Сафонову стать первым номером «ПСЖ». Парижская публика очень тепло его приняла. Экс-защитник сборной Франции Венсан Кандела считает, что россиянин уже выигрывает конкуренцию у Джанлуиджи.

Проблема для Сафонова заключается в том, что Доннарумма — именитый и опытный голкипер, которого не так просто посадить на скамейку запасных. Впрочем, если Матвей продолжит относиться к делу с таким трудолюбием, а Джанлуиджи будет и дальше допускать курьёзные ошибки, Луис Энрике может пересмотреть свои взгляды относительно вратарской позиции.

Предстоящий матч Доннарумма может пропустить из-за проблем со здоровьем. Он не принял участие во встрече 6-го тура группового этапа Лиги наций с Францией (1:3). Лучано Спаллетти заявил, что у Джанлуиджи болел живот и он неважно себя чувствовал. Это возможность для Сафонова ещё сильнее повысить градус конкуренции с итальянским вратарём.

«Тулуза» — не самый удобный, но и не самый сложный соперник. Она располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Франции — на 10-й строчке. Чаще всего «фиолетовые» набирают очки во встречах с аутсайдерами и равными по силе командами. У лидеров очки отнимают очень редко.

История очных встреч свидетельствует явно не в пользу «Тулузы». Парижане выиграли 8 из 10 последних. Также была одна ничья. В другом матче «ПСЖ» выступил полуосновным составом. То была игра 33-го тура чемпионата Франции, от которой уже мало что зависело.

Шесть из этих встреч парижане выиграли всухую. С результативностью у «Тулузы» дела обстоят отнюдь не лучшим образом. В 11 встречах она забила всего лишь 13 мячей. И бо́льшая часть голов пришлась на долю располагающихся в нижней части турнирной таблицы Лиги 1 клубов.

Заключить пари на то, что «ПСЖ» победит «Тулузу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Оборона парижского клуба справляется со своими обязанностями с периодическим успехом. В 11 встречах команда пропустила 11 мячей, что немало, забила — 33.

Задача отыграть «на ноль» для Сафонова усложняется. Однако это часть становления первым номером клуба. Если он будет грамотно руководить защитниками, это станет жирным плюсом в соперничестве с Джанлуиджи Доннаруммой.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Тулуза» 22 ноября 2024 года

«ПСЖ» гораздо стабильнее и сильнее. Дома он должен уверенно победить «Тулузу». Главное — чтобы команда слишком сильно не расслабилась после того, как обеспечит комфортный счёт на табло.

Ставка: «ПСЖ» победит и не пропустит за 2.50.