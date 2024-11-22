Экспресс с коэффициентом 7.45: «Бавария» и «ПСЖ» не заметят соперников

Переключаемся на клубный футбол. И пусть на сегодня запланировано не так много игр, но все они обещают быть очень интересными. К вашему вниманию представляем экспресс с коэффициентом 7.45.

Прогноз на матч «Монако» — «Брест»

По большому счёту «Монако» в этом сезоне радует. В чемпионате Франции перед 12-м туром располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка, и вовсю претендует на место в топ-3. В Лиге чемпионов же с 10 очками после четырёх туров идёт в группе лидеров и претендует на прямое попадание в плей-офф. Ситуация не просто рабочая, а приятная!

«Брест» по своей сути — середняк, который в основном борется за продление прописки во французской элите. В прошлом сезоне клуб удивил всех, заслуженно финишировав на третьем месте в Лиге 1 и квалифицировавшись в Лигу чемпионов. Однако в новом сезоне, как это часто бывает с такого рода командами, значительно сбавил обороты.

Учитывая, что впереди у «Бреста» тяжелейшая встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов, клуб вполне может использовать матч с «Монако» для подготовки после международной паузы. Как минимум для возвращения в игровой ритм. Команда Александра Головина, в свою очередь, дважды выиграла в очных встречах в прошлом сезоне. Выиграет и теперь. Поставить на победу красно-белых и тотал больше 1.5 мяча можно за 1.75.

Прогноз на матч «Бавария» — «Аугсбург»

До сих пор «Бавария» не потерпела ни одного поражения в Бундеслиге. Ничьих при этом только две. Победив в последней встрече «Санкт-Паули» (1:0), подопечные Венсана Компани увеличили отрыв от занимающего вторую строчку в турнирной таблице первенства «Лейпцига» до пяти очков.

«Аугсбург» — удобный соперник для мюнхенцев. В последние несколько лет клуб скитается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Германии. У него недостаточно ресурсов для того, чтобы конкурировать в борьбе за получение путёвки в еврокубки. «Фуггеры» выиграли только 3 из 10 матчей в текущем розыгрыше Бундеслиги, а также три раза сыграли вничью. Они расположились на 13-й строчке в турнирной таблице первенства.

«Фуггеры» проиграли три из четырёх матчей. Другая встреча ознаменовалась ничьей. За этот период времени они пропустили 12 мячей, а забили всего лишь два. Поставить на то, что мюнхенцы победят «Аугсбург» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Тулуза»

«ПСЖ» проваливается в Лиге чемпионов, и во многом это вина Джанлуиджи Доннаруммы. Он совершает курьёзные ошибки, несвойственные голкиперу его класса. В матче последнего тура чемпионата Франции с «Анже» (4:2) Доннарумма снова не сумел сохранить ворота на замке. Соперник нанёс всего лишь три удара в створ, и два из них ознаменовались взятием ворот.

«Тулуза» — не самый удобный, но и не самый сложный соперник. Она располагается в середине турнирной таблицы чемпионата Франции — на 10-й строчке. Чаще всего «фиолетовые» набирают очки во встречах с аутсайдерами и равными по силе командами. У лидеров очки отнимают очень редко.

История очных встреч свидетельствует явно не в пользу «Тулузы». Парижане выиграли 8 из 10 последних. Шесть из этих встреч клуб выиграл всухую. Заключить пари на то, что «ПСЖ» победит «Тулузу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Оборона парижского клуба справляется со своими обязанностями с периодическим успехом. В 11 встречах команда пропустила 11 мячей, что немало, забила — 33.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Монако» в матче с «Брестом» и тотал больше 1.5 мяча за 1.75.

Ставка 2: победа «Баварии» в игре с «Аугсбургом» всухую за 1.85.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в матче с «Тулузой» всухую за 2.30.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.85 Х 2.30 = 7.45.