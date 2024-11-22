«Оренбург» – «Зенит». Возвращение Глушенкова поднимет дух

23 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Оренбург» будет играть с «Зенитом» на стадионе «Газовик». Начало – в 12:00 мск. Возникнут ли проблемы у действующего чемпиона с командой, занимающей последнее место в таблице?

Коэффициенты букмекеров на матч «Оренбург» – «Зенит» 23 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.48. Шансы оренбуржцев оценили в 6.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (23.11.2024)

Неплохо потрудившийся во благо «Спартака» Владимир Слишкович в начале октября возглавил «Оренбург». Но одно дело руководить командой с дорогостоящим составом, а другое, работать с клубом, у которого слабая глубина. Да ещё и нужно вытаскивать «горожан» со дна турнирной таблицы, где они и находятся по сей день.

Начали оренбуржцы под руководством Слишковича неплохо. С ходу сыграли вничью с «Крыльями Советов» (2:2), а затем победили «Химки» (2:0) во встрече Кубка России. Однако на этом хорошие новости закончились. Последние три матча «Оренбург» проиграл – «Рубину» (1:2), «Краснодару» (0:4) и махачкалинскому «Динамо» (1:2).

Никто и не говорил что будет легко. Слишком много всего необходимо сделать, чтобы «горожане» стали показывать качественный футбол. Хотя вряд ли руководство ставит глобальные задачи. Сейчас реальной выглядит только одна цель – избежать вылета из РПЛ. Пока отставание от зоны комфорта составляет четыре очка. Но календарь у «Оренбурга» непростой.

Шансов обыграть «Зенит» даже на своём газоне катастрофически мало. Для сине-бело-голубых важно каждое очко. Они занимают вторую строчку в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. Важно выждать осечку «быков», не допуская ошибок.

Единственное в этом сезоне первенства поражение подопечные Сергея Семака потерпели от краснодарцев. К предстоящей игре они подходят с пятиматчевой беспроигрышной серией в РПЛ. В минувшей встрече «Зенит» обыграл «Ахмат» (2:1). Матео Кассьерра отдал результативную передачу и забил победный мяч.

В недавней товарищеской встрече с «Фенербахче», которую сине-бело-голубые проиграли со счётом 1:2, на поле появился Максим Глушенков. Нападающий очень круто стартовал в РПЛ. Все только и говорили, что о его выдающихся способностях и результативности. В семи матчах первенства он забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его возвращение может стать переломным моментом. «Зенит» станет только сильнее.

Навредить «Зениту» может разве что отсутствие Евгения Латышонка. Вратарь получил травму и пропустит уже четвёртую встречу. Его место займёт Денис Адамов. В двух последних матчах в РПЛ он пропускал и от махачкалинцев, и от «Ахмата». Ну и поражение от «Фенербахче» тоже на его совести.

Но у сине-бело-голубых полно ресурсов в нападении, чтобы перекрыть такой недостаток. Да и «Оренбург» не мастер атак, чтобы его бояться. Разве что проблемы создаст искусственное покрытие, о котором так много переживают петербуржцы. Ну и плюс для подопечных Семака непривычно играть так рано.

Поэтому не будем исключать, что «Оренбург» сможет забить. Но в победу «Зенита» верим. Слишком высок класс и мотивация петербуржцев. Поставить, что сине-бело-голубые выиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.20.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.20.