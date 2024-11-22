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ЦСКА — Ростов, прогноз на матч РПЛ 23 ноября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

ЦСКА — «Ростов». Николич выбьет у Карпина почву из под ног
Михаил Коробов
ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ
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Жёлто-синие прервали семиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, но радоваться рано.

23 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ростов». Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Успех ростовчан оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 23 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России ЦСКА — «Ростов» (23.11.2024)

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

До зимней паузы осталось меньше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 23 ноября запланированы четыре матча 16-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве местный ЦСКА примет «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

ЦСКА расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от идущего на четвёртом месте московского «Динамо» составляет три очка. Учитывая игру команды, результаты очень хорошие. Футбол армейцы порой демонстрируют невзрачный.

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На некоторые матчи у Марко Николича получается настроить подопечных, но зачастую у красно-синих недостаточно хорошо ходит мяч. Они создают мало моментов и позволяют соперникам владеть инициативой. Приобретение Миралема Пьянича мало что изменило. Качество взаимодействия в середине поля лучше не стало.

Много работы у Игоря Акинфеева. Он стал одним из главных героев последней встречи в РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). 38-летний голкипер несколько раз по-настоящему выручил команду. Он пребывает в отличном тонусе и радует болельщиков классными выступлениями.

Также хочется отметить Игоря Дивеева. Защитник является одним из лучших бомбардиров ЦСКА. В 15 матчах в первенстве он забил пять мячей. В первую очередь, это говорит о том, что армейцы очень опасны на угловых. Точные подачи Аббосбека Файзуллаева регулярно находят адресатов.

Это может стать серьёзной проблемой для «Ростова». Жёлто-синие занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, но отставание от ЦСКА огромное — 10 очков. Жёлто-синие выиграли только 4 из 15 матчей в первенстве и пять раз сыграли вничью.

Качество футбола «Ростова» оставляет желать лучшего. Валерию Карпину приходится упрощать игру команды, потому что у неё не получается контролировать мяч. И это ещё меньшая из бед. У тренера никак не получается отладить крепость в обороне. Защитники совершают очень много ошибок.

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В 15 матчах в РПЛ жёлто-синие пропустили целых 26 мячей, в то время как забили только 20. Даже во встречах с андердогами «Ростов» временами жутко проваливается и по итогу теряет очки. Победив в игре последнего тура «Химки» (3:1), клуб прерывал свою семиматчевую безвыигрышную серию в первенстве, но оптимизма это не внушает.

Ключевым эпизодом стал назначенный в ворота «Химок» пенальти, который вызывал много споров. Порадовал разве что Иван Комаров. 20-летний полузащитник «Ростова» забил два красивых мяча. Впрочем, о зарождении новой звезды говорить пока рано. Дубль в матче с аутсайдером — это не показатель.

В начале сезона «Ростов» не сумел дома победить ЦСКА. С выездами у жёлто-синих проблемы тянутся с давних времён. Хуже них в гостях в РПЛ выступают только «Факел» и «Оренбург». Поставить на то, что армейцы выиграют предстоящий матч можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Несмотря на не самый зрелищный и приятный глазу футбол, у ЦСКА отлично получается цепляться за результаты. Он выиграл 8 из 15 матчей в первенстве, а также пять из семи игр в Кубке России. Индивидуальное мастерство футболистов держит Марко Николича на плаву.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 23 ноября 2024 года

Вряд ли грядущий матч порадует зрелищностью. Обе команды далеки от демонстрации своего лучшего футбола, но ЦСКА при этом гораздо стабильнее «Ростова». Жёлто-синие много пропускают, в частности со стандартов. Угловые — туз в рукаве армейцев, а ещё солидное преимущество им даст поддержка родных трибун.

Ставка: победа ЦСКА за 1.80.

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