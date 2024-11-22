«Химки» — «Краснодар». «Быки» вцепились в лидерство

23 ноября в матче 16-го тура РПЛ «Химки» будут играть с «Краснодаром» на стадионе «Арена Химки». Начало – в 16:30 мск. Сохранят ли «быки» лидерство?

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Краснодар» 23 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами краснодарцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы химчан оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура РПЛ «Химки» — «Краснодар» (23.11.2024)

Красно-чёрные плетутся в хвосте турнирной таблицы РПЛ, а Франк Артига всё ещё остаётся главным тренером команды. Нетипичная ситуация для «Химок», которые привыкли расставаться с наставниками при первой удобной возможности.

Химчане занимают 14-е место в таблице первенства, имея равное количество очков с «Крыльями Советов», которые располагаются выше. Красно-чёрные выиграли всего лишь два матча из 15. Но каким-то чудом им удалось обыграть «Локомотив» со счётом 2:0 во встрече 12-го тура. Автором дубля стал Зелимхан Бакаев.

Однако уже после этого чудесного для «Химок» результата последовали неудачи. Они проиграли московскому «Динамо» (3:4), хоть и показали классный футбол, а также уступили «Ростову» (1:3). Игра с командой Карпина вызвала негативные эмоции у Франка Артиги. Он назвал поставленный в ворота химчан пенальти решающим фактором. Тренер был расстроен, что на моменты в штрафной ростовчан судья не реагировал.

Между этими поражениями была ничья с «Факелом» (1:1), но вряд ли это повод для гордости. В составе «Химок» много ветеранов и известных поклонникам РПЛ футболистов. Только вот либо они уже выдохлись и не приносят нужного результата, либо Франк Артига не умеет ими распоряжаться.

«Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. Позиция очень шаткая, и одно поражение может позволить сине-бело-голубым взобраться на первое место. Поэтому чёрно-зелёные с особым настроем и мотивацией подходят к каждой игре. В РПЛ они не проигрывали в этом сезоне, одержав победы в 11 из 15 встреч.

Подопечные Мурада Мусаева мало пропускают – семь голов. Это один из лучших показателей в чемпионате страны. В шести последних встречах «Краснодар» обыгрывал «Зенит» (2:0), как раз «Химки» (4:0), «Спартак» (3:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Оренбург» (4:0). Минувшую встречу с «Рубином» «быки» завершили вничью – 1:1.

Все лидеры «Краснодара» будут готовы к игре. Джон Кордоба в этом сезоне РПЛ забил восемь мячей, Эдуард Сперцян – шесть. Впечатляет игра в воротах 22-летнего Станислава Агкацева. За это голкипер во время перерыва был вызван в сборную России и отыграл 45 минут во встрече с Брунеем. Не самая серьёзная задача, но важен факт, что его успехи не оставляют без внимания.

Скорее всего, нас ждёт повторение последней очной встречи между «Химками» и «Краснодаром». Ещё раз напомним, что «быки» разгромили красно-чёрных – 4:0. В гостях, конечно, будет немного сложнее, но на победу с форой (-1.5) за 2.75 мы рассчитывать вправе.

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.75.