«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Холанд и Сон подарят шоу

23 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.52. Успех «шпор» оценён в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (23.11.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутреннюю арену. На 23 ноября запланировано семь матчей 12-го тура чемпионата Англии. В самом позднем из них на стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Манчестер Сити» проиграл все четыре последних матча. Это один из худших отрезков для Хосепа Гвардиолы в карьере тренера. Все уже привыкли, что подопечные испанского специалиста демонстрируют доминирующий футбол, ориентированный на контроль мяча, и побеждают всех без разбору.

Нарушили гармонию Гвардиолы болезненные кадровые потери. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов «Манчестер Сити», в частности обладатель «Золотого мяча» — Родри. До международного перерыва у тренера «горожан» в подспорье имелось всего лишь 13 игроков.

Пауза на руку Гвардиоле, но многим лидерам, в частности Родри, нужно больше времени на восстановление. Без опорного полузащитника у «Манчестер Сити» вскрылся ряд проблем оборонительного характера. В четырёх матчах он пропустил целых 10 мячей, несмотря на старания Эдерсона.

Внушает оптимизм то, что хотя бы с результативностью у «горожан» могут наладиться дела. Отъезд в национальную команду на матчи Лиги наций взбодрил лучшего бомбардира «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. В матче последнего тура группового этапа турнира с Казахстаном (5:0) норвежец оформил хет-трик.

До этого у Холанда наблюдался спад. Он часто транжирил моменты. В последних шести встречах в чемпионате Англии норвежский нападающий забил всего лишь два мяча. По его меркам, это очень мало. Победа в группе в Лиге наций должна оказать на форварда воодушевляющий эффект.

У «Тоттенхэма» дела идут не сильно лучше, чем у «Манчестер Сити». Ему докучает нестабильность. Победы у подопечных Ангелоса Постекоглу чередуются с поражениями. Причём «шпоры» могут обыграть любого соперника, но затем – уступить явному аутсайдеру.

За примером далеко ходить не нужно. В последних двух встречах в АПЛ лилово-белые разгромили «Астон Виллу» (4:1), но уступили идущему в нижней части турнирной таблицы первенства «Ипсвич Таун» (1:2). Ещё в Лиге Европы после трёх побед они проиграли «Галатасараю» (2:3).

Впрочем, обычно у Постекоглу не возникает проблем с мотивацией подопечных на важные матчи. В прошлом сезоне «шпорам» удалось отнять очки у «горожан» (3:3) в АПЛ на выезде. Кроме того, недавно лилово-белые без Сон Хын Мина выбили «Манчестер Сити» (2:1) из Кубка лиги Англии.

С корейским нападающим «Тоттенхэм» наверняка победил бы увереннее. В восьми встречах в АПЛ Сон записал на свой счёт три мяча и отдал столько же результативных передач. А ещё в 10 встречах квалификации на ЧМ-2026 он забил 10 голов.

Плохо только, что предстоящий матч пропустит ведущий полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур. Он дисквалифицирован на семь игр за расистскую шутку в адрес одноклубника. У уругвайского полузащитника схожий с Родри функционал. Оборона «шпор» может сильно ослабнуть.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 3.5 мяча с коэффициентом 1.90. Выявить фаворита не представляется возможным. У обоих клубов проблемы, которые не так просто решить. Многое будет зависеть от того, с каким настроем команды выйдут на поле.

Верх по голам видится наилучшим вариантом для ставки. С результативностью у «горожан» и «шпор» редко возникают проблемы. А вот в защите, особенно в последнее время, наблюдается много уязвимых мест. Без Бентанкура у лилово-белых их станет ещё больше.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 23 ноября 2024 года

«Манчестер Сити» заряжен прервать череду поражений, но и у «Тоттенхэма» со стимулом порядок. Учитывая снижение крепости в обороне обеих команд, а также результативность Холанда и Сона, ждём, что матч порадует изобилием моментов и забитых мячей. Будет интересно.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.90.