«Сельта» — «Барселона». Флик сохранит курс на чемпионство

23 ноября состоится матч 14-го тура Примеры «Сельта» — «Барселона». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.70. Успех «кельтов» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Барселона» 23 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона» (23.11.2024)

23 ноября состоятся пять встреч 14-го тура чемпионата Испании. В самой поздней из них на стадионе «Абанка Балаидос» в городе Виго местная «Сельта» примет «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Сельта» проводит хороший, по собственным меркам, сезон. Она располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от занимающего шестое место «Атлетика» из Бильбао составляет три очка. Такими темпами клуб из Виго может и за путёвку в еврокубки побороться.

В последних шести встречах в Примере «Сельта» уступила только мадридскому «Реалу» (1:2) и «Леганесу» (0:3). Вничью она сыграла с «Жироной» (1:1) и «Бетисом» (2:2), а победила «Лас-Пальмас» (1:0) и «Хетафе» (1:0). «Кельты» отдали много сил в игре со «сливочными».

Карло Анчелотти был разгневан на подопечных после первого тайма матча с «Сельтой». Тренер посчитал, что они не показывают слаженного футбола и командного духа. Отчасти это плоды трудов Клаудио Хиральдеса. Тренер «кельтов» правильно подобрал тактику, хорошо настроил футболистов и вынудил соперника играть по своим правилам.

Продолжает доставлять соперникам серьёзные проблемы многолетний лидер «Сельты» Яго Аспас. Несмотря на возраст, он оказывает большое влияние на игру и результаты. 37-летний нападающий нередко радует результативностью, участвует в развитии атак и ведёт за собой команду.

Победить такую «Сельту» непросто. Тем более если есть важные кадровые потери. «Барселона» ослаблена сразу двумя. Сообщается, что до конца не восстановился от повреждения Ламин Ямаль. Как пишут источники, Левандовски будет готов к субботнему матчу, но станет ли рисковать тренер?

Левандовски и Ямаль — очень важные элементы тактики Ханс-Дитера Флика. На двоих в 17 встречах во всех официальных турнирах в составе «Барселоны» они забили целых 25 мячей. 17-летний испанец при этом ещё и записал на свой счёт восемь результативных передач.

Помимо травм лидеров, сине-гранатовых может выбить из колеи обидное поражение в игре последнего тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1). Главным эпизодом встречи стал скандальный офсайд, из-за которого был отменён гол Левандовского. Если бы взятие ворот было засчитано, матч мог бы сложиться совершенно иначе.

Как бы там ни было, каталонцам нужно показать характер и во что бы то ни стало победить «Сельту». В противном случае шансы выиграть Примеру значительно снизятся. Пока что сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу первенства, но мадридский «Реал» не дремлет. Он ждёт ошибки.

Заключить пари на то, что «Барселона» победит «Сельту» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Слишком много голов не ждём. В городе Виго подопечные Хиральдеса проиграли только два из семи матчей в Примере. За этот период времени они забили 11 мячей, а пропустили только семь.

Слишком много забить у сине-гранатовых вряд ли получится. Впрочем, даже если Левандовски и Ямаль не сыграют, у Флика в подспорье много элитных футболистов, способных на время взять на себя бремя лидерства. Комплектация состава у каталонского клуба просто прекрасная. Он — фаворит.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Сельта» — «Барселона» 23 ноября 2024 года

«Сельта» — крепкий соперник, с которым в городе Виго не будет легко. «Кельты» умеют слаженно обороняться и навязывать борьбу лидерам. С другой стороны, «Барселона» слишком сильна. Практически все её футболисты пребывают на подъёме и нацелены на прогресс. Каталонцы сметают всех на своём пути, уверенными шагами продвигаясь к чемпионству.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.15.