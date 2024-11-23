Экспресс с коэффициентом 6.47: московское дерби и уставший от поражений Гвардиола

Сегодня выходные и много футбола. Чего ждать от московского дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», сможет ли «Милан» обыграть «Ювентус» и прервёт ли серию поражений «Манчестер Сити»? Попытаемся ответить на эти вопросы ещё до начала матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.47.

Прогноз на матч «Спартак» — «Локомотив»

«Спартак» бросает из крайности в крайность. Последняя ничья была зафиксирована ещё в конце сентября, когда дерби с «Динамо» завершилось со счётом 2:2. С тех пор красно-белые провели девять официальных матчей в разных турнирах, но ни разу не расходились миром со своими оппонентами. Несмотря на критику в адрес тренерского штаба, красно-белые в последнее время довольно часто выигрывают. Сухие победы над «Пари НН» (2:0), ЦСКА (2:0) и «Акроном» (4:0) в РПЛ подряд — тому подтверждение.

В нынешнем сезоне не было ни одного матча, когда «Локомотив» остался хотя бы без одного забитого мяча. Более того, перед стартом второго круга РПЛ полузащитник Алексей Батраков возглавляет гонку бомбардиров. Результаты у железнодорожников соответствующие. Перед ноябрьской паузой для сборных не только обыграли московское «Динамо» (2:1) в первой игре Кубка России, но и добыли победу над «Факелом» (2:1) в РПЛ.

Предполагать чью-то победу, впрочем, не стали бы, а вот ждать результативную игру — пожалуйста. Тем более что верх по голам соперники пробивали в четырёх из шести предыдущих очных встреч. Судя по всему, московское дерби вновь получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.82.

Прогноз на матч «Милан» — «Ювентус»

«Милан» находится за спиной у «Ювентуса» в турнирной таблице чемпионата Италии, и обоим необходимы очки для борьбы за более высокие места. Перед 13-м туром в чемпионской гонке лидирует «Наполи», набравший 26 очков. У того же «Юве» всего на два меньше. Но расслабляться нельзя.

Вообще, миланцы особой стабильностью в нынешнем сезоне не отличаются. Домашнее поражение от «Наполи» (0:2) и упущенная гостевая победа над «Кальяри» (3:3) — тому подтверждение. Однако команда способна настраиваться на сильных соперников, как это, например, было в лигочемпионском матче с «Реалом» (3:1).

«Ювентус» вместе с Тьяго Моттой на выезде смотрится прилично. Не считая результативной ничьей с «Интером» (4:4), за четыре встречи в гостях в чемпионате Италии не пропустил ни одного мяча при трёх добытых победах. Да и в Лиге чемпионов вне родных стен обыграл «РБ Лейпциг» (3:2) и добыл очки с «Лиллем» (1:1).

Всё это ведёт нас к тому, что «старая синьора» вполне может рассчитывать на очки и в предстоящем матче на «Сан-Сиро». Однако, как уже было сказано выше, много голов не стоит ждать из-за повышенной важности встречи. Фактически это битва конкурентов за Лигу чемпионов. Прогнозируем, что «Ювентус» не проиграет и тотал будет меньше 3.5 мяча, за 2.03.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» проиграл все четыре последних матча. Это один из худших отрезков для Хосепа Гвардиолы в карьере тренера. Все уже привыкли, что подопечные испанского специалиста демонстрируют доминирующий футбол, ориентированный на контроль мяча, и побеждают всех без разбору.

У «Тоттенхэма» дела идут не сильно лучше, чем у «Манчестер Сити». Ему докучает нестабильность. Победы у подопечных Ангелоса Постекоглу чередуются с поражениями. Причём «шпоры» могут обыграть любого соперника, но затем – уступить явному аутсайдеру. За примером далеко ходить не нужно. В последних двух встречах в АПЛ лилово-белые разгромили «Астон Виллу» (4:1), но уступили идущему в нижней части турнирной таблицы первенства «Ипсвич Таун» (1:2).

«Манчестер Сити» заряжен прервать череду поражений, но и у «Тоттенхэма» со стимулом порядок. Учитывая снижение крепости в обороне обеих команд, а также результативность Холанда и Сона, ждём, что матч порадует изобилием моментов и забитых мячей. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Локомотив» за 1.82.

Ставка 2: «Ювентус» не проиграет «Милану» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.03.

Ставка 3: тотал больше 3.5 мяча в игре «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.82 Х 2.03 Х 1.75 = 6.47.