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Вашингтон — Нью-Джерси, прогноз на матч НХЛ 24 ноября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Травма Овечкина — огромная проблема
Михаил Коробов
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: прогноз на матч НХЛ
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Спенсеру Карбери будет трудно найти выход. Без капитана команда не забивает.

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 24 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (24.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На 24 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами местный «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Как и ожидалось, травма Александра Овечкина наложила на «Вашингтон» отпечаток. В последнем матче он уступил дома переживающему не лучшие времена «Колорадо» (1:2). Первой звездой встречи был признан голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. Он совершил 28 сейвов.

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Георгиев действительно выступил хорошо. Однако нельзя не отметить ужасную реализацию «столичных». Они загубили несколько выходов один на один и немало бросков нанесли прямо во вратаря «Колорадо». Также не стоит забывать о спасениях Логана Томпсона. Если бы не он, интрига в матче умерла бы во втором периоде.

В любом случае Спенсер Карбери заслуживает похвалы. Его подопечные демонстрируют очень слаженный командный хоккей. Даже без капитана они смотрятся очень собранно и организованно. «Кэпиталз» прекрасно обороняются и создают моменты. Забивать только некому.

В заключительной фазе атаки «Вашингтону» не хватает мастерства и опыта Овечкина. Шутка ли, в 18 играх 39-летний нападающий забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, ему осталось забить 27 голов.

К сожалению, скорого возвращения Александра в состав не предвидится. У него был выявлен перелом ноги. Сообщается, что россиянин пропустит от четырёх до шести недель. Для «Кэпиталз» это самая настоящая трагедия. Остаётся только пожелать железному капитану «Вашингтона» скорейшей поправки.

У «Нью-Джерси» спадов не предвидится. Он проиграл только 3 из 11 последних матчей. Подопечные Шелдона Кифа располагаются на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отрыв от идущего следом «Вашингтона» составляет одно очко.

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В последней встрече «Дэвилз» уверенно победили «Каролину» (4:2). Одним из главных героев стал Джек Хьюз. Он оформил хет-трик из результативных передач. Всего в текущем сезоне техничный американский нападающий набрал 25 (8+17) очков.

23-летний лидер «Нью-Джерси» очень талантлив, но остановить его — посильная задача для «Кэпиталз». Даже звёздное нападение «Колорадо» у «столичных» получилось сдержать. А ведь у Натана Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена результативность выше, чем у Джека Хьюза.

Единственное — матч с «Эвеланш» отнял у подопечных Спенсера Карбери немало сил. С другой стороны, они снова играют дома. Есть время отдышаться, да и поддержка родных трибун даст команде дополнительный заряд энергии. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТМ 6 шайб, с коэффициентом 1.95.

«Вашингтону» приходится с двойным усердием отрабатывать в защите. Пожалуй, только так у него есть шансы зацепиться за очки. В нападении клубу теперь не хватает мощности, креативности и исполнительского мастерства. Вполне вероятно, грядущий матч будет очень похож на игру «столичных» с «Колорадо». Как по содержанию, так и по счёту.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 24 ноября 2024 года

Спенсер Карбери — отличный специалист, многое изменивший в лучшую сторону в игре «Вашингтона». «Кэпиталз» не выглядят потерянно, но с результативностью у них намечаются серьёзные проблемы. Видимо, придётся делать ставку на оборону, как в матче с «Колорадо». У «Нью-Джерси» нападение не такое мастеровитое, как у «Эвеланш». Есть шансы зацепиться за важные очки. Хоть и не очень большие. «Дэвилз» на ходу.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.95.

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