«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Травма Овечкина — огромная проблема

24 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 24 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Вашингтон» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (24.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

На 24 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» померяются силами местный «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Как и ожидалось, травма Александра Овечкина наложила на «Вашингтон» отпечаток. В последнем матче он уступил дома переживающему не лучшие времена «Колорадо» (1:2). Первой звездой встречи был признан голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. Он совершил 28 сейвов.

Георгиев действительно выступил хорошо. Однако нельзя не отметить ужасную реализацию «столичных». Они загубили несколько выходов один на один и немало бросков нанесли прямо во вратаря «Колорадо». Также не стоит забывать о спасениях Логана Томпсона. Если бы не он, интрига в матче умерла бы во втором периоде.

В любом случае Спенсер Карбери заслуживает похвалы. Его подопечные демонстрируют очень слаженный командный хоккей. Даже без капитана они смотрятся очень собранно и организованно. «Кэпиталз» прекрасно обороняются и создают моменты. Забивать только некому.

В заключительной фазе атаки «Вашингтону» не хватает мастерства и опыта Овечкина. Шутка ли, в 18 играх 39-летний нападающий забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач. Для того чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ, ему осталось забить 27 голов.

К сожалению, скорого возвращения Александра в состав не предвидится. У него был выявлен перелом ноги. Сообщается, что россиянин пропустит от четырёх до шести недель. Для «Кэпиталз» это самая настоящая трагедия. Остаётся только пожелать железному капитану «Вашингтона» скорейшей поправки.

У «Нью-Джерси» спадов не предвидится. Он проиграл только 3 из 11 последних матчей. Подопечные Шелдона Кифа располагаются на второй строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отрыв от идущего следом «Вашингтона» составляет одно очко.

В последней встрече «Дэвилз» уверенно победили «Каролину» (4:2). Одним из главных героев стал Джек Хьюз. Он оформил хет-трик из результативных передач. Всего в текущем сезоне техничный американский нападающий набрал 25 (8+17) очков.

23-летний лидер «Нью-Джерси» очень талантлив, но остановить его — посильная задача для «Кэпиталз». Даже звёздное нападение «Колорадо» у «столичных» получилось сдержать. А ведь у Натана Маккиннона, Кейла Макара и Микко Рантанена результативность выше, чем у Джека Хьюза.

Единственное — матч с «Эвеланш» отнял у подопечных Спенсера Карбери немало сил. С другой стороны, они снова играют дома. Есть время отдышаться, да и поддержка родных трибун даст команде дополнительный заряд энергии. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТМ 6 шайб, с коэффициентом 1.95.

«Вашингтону» приходится с двойным усердием отрабатывать в защите. Пожалуй, только так у него есть шансы зацепиться за очки. В нападении клубу теперь не хватает мощности, креативности и исполнительского мастерства. Вполне вероятно, грядущий матч будет очень похож на игру «столичных» с «Колорадо». Как по содержанию, так и по счёту.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Нью-Джерси» 24 ноября 2024 года

Спенсер Карбери — отличный специалист, многое изменивший в лучшую сторону в игре «Вашингтона». «Кэпиталз» не выглядят потерянно, но с результативностью у них намечаются серьёзные проблемы. Видимо, придётся делать ставку на оборону, как в матче с «Колорадо». У «Нью-Джерси» нападение не такое мастеровитое, как у «Эвеланш». Есть шансы зацепиться за важные очки. Хоть и не очень большие. «Дэвилз» на ходу.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.95.