«Факел» — «Динамо» М. Личка извлечёт выгоду из паузы

На сборах даром чешский специалист времени не теряет. Поражение от «Амкала» вводит в заблуждение.

24 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.75. Успех воронежцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» М 24 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» М (24.11.2024)

До зимней паузы осталось меньше месяца. Клубам нужно использовать время до перерыва с максимальной пользой. На 24 ноября запланированы три матча 16-го тура РПЛ. В одном из них на стадионе «Факел» в Воронеже местный «Факел» примет московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Отчасти из-за возвращения Дмитрия Пятибратова у «Факела» улучшились результаты. В последних восьми встречах в РПЛ он уступил только «Зениту» (1:3) и «Локомотиву» (1:2). Команда из Воронежа даже сумела отнять очки у «Рубина» (0:0) и ЦСКА (0:0).

Назначение Пятибратова явно воодушевило «огнеопасных». Хотя нельзя не заметить, что у них был достаточно удобный календарь. Бо́льшую часть очков воронежцы набрали в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы чемпионата России клубами.

Пока не последует качественного усиления состава, от «Факела» не ожидается прорыва. Клуб всё время борется за выживание, вырывая победы на характере и благодаря невероятной поддержке болельщиков. Помогут ли ему родные стены избежать поражения в грядущем матче?

История очных встреч говорит о том, что «огнеопасные» являются отнюдь не самым удобным соперником для московского «Динамо». Бело-голубые выиграли только одну из семи последних очных встреч. Впрочем, победили они в самом начале текущего сезона РПЛ, со счётом 3:1.

В последних четырёх турах в первенстве подопечные Марцела Лички сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), победили «Рубин» (4:0), «Химки» (4:3) и «Пари НН» (3:1). Наиболее интересен матч со здорово прибавившими после назначения Виктора Гончаренко нижегородцами.

Встреча с «Пари НН» последовала после крайне невзрачного выступления бело-голубых в игре с «Ростовом». Личка немного поменял тактику. Он использовал схему с двумя нападающими. Одной из главных задач было повышение продуктивности Константина Тюкавина, но форвард так и не отметился результативными действиями.

Относительно прошлого сезона Тюкавин сильно сбавил. В 15 матчах в РПЛ он записал на свой счёт только пять забитых мячей и отдал одну результативную передачу. Форварду нужно вновь почувствовать уверенность и нащупать свою игру. Должен помочь в этом международный перерыв.

Обычно Марцел Личка продуктивно проводит сборы. Он работает над улучшением физического состояния и созидания футболистов. Поражение в товарищеском матче с «Амкалом» (2:3) немного удивляет, но оно ничего не говорит о трудах чешского специалиста. Бело-голубые выступили далёким от основного составом.

Поставить на то, что московское «Динамо» обыграет «Факел» и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Бело-голубые — явные фавориты. У них намного больше ресурсов, лучше рисунок игры и результаты.

«Огнеопасные» могут навязать борьбу и постараться зацепиться за нерезультативную ничью. В 15 встречах в РПЛ воронежцы пропустили 23 мяча, что является неплохим показателем для аутсайдера, но и забили всего лишь 10 — меньше только у махачкалинского «Динамо».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Динамо» М 24 ноября 2024 года

«Факел» организованно обороняется, но в нападении у него не хватает мощностей. Поддержка родных трибун может помочь «огнеопасным» избежать разгромного поражения. На большее не рассчитываем. «Динамо» сильнее и стабильнее. Во время паузы у Лички было время устранить неполадки. Бело-голубые должны стать лучше.

Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 4.5 мяча за 2.07.