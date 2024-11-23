«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Арне Слот и Салах идут в отрыв

24 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «красных» можно с коэффициентом 1.30. Успех «святых» оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 24 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что встреча «Саутгемптон» — «Ливерпуль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ливерпуль» (24.11.2024)

После небольшого международного перерыва возвращаемся на внутреннюю арену. На 24 ноября запланированы две встречи 12-го тура чемпионата Англии. В одной из них на стадионе «Сент-Мэри» померяются силами «Саутгемптон» и «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Саутгемптон» мечется между АПЛ и Чемпионшипом. Клуб постоянно проводит крайне провальные сезоны в элитном дивизионе, но через год-два возвращается и пытается закрепиться в середняках по новой. Текущий розыгрыш первенства складывается для «святых» неудовлетворительно.

«Саутгемптон» замыкает турнирную таблицу чемпионата Англии. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Ипсвича» составляет четыре очка. Подопечные Расселла Мартина победили только в 1 из 11 встреч в первенстве, а также один раз сыграли вничью.

В обоих случаях «святые» набрали очки в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы АПЛ клубами — «Ипсвич Таун» (1:1) и «Эвертоном» (1:0). «Саутгемптону» не хватает скорости и техники в атаке. В 11 встречах в первенстве он забил только семь мячей — меньше всех.

Лидером атаки «святых» является бывший полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана. С возрастом он утратил бо́льшую часть лучших качеств. Опыта 36-летнего футболиста не хватает для того, чтобы помогать команде цепляться за очки в матчах с середняками АПЛ.

«Святые» видятся лёгкой добычей для возглавляющих турнирную таблицу первенства мерсисайдцев. «Красные» всерьёз претендуют на золотые медали. Уверенно победив во встрече последнего тура АПЛ «Астон Виллу» (2:0), они увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до пяти очков.

Дебютный сезон складывается для Арне Слота просто замечательно. Его подопечные преуспевают во всех турнирах. Временами тактика нидерландского специалиста работает плохо. Однако даже в таких случаях команда цепляется за очки на классе и волевых качествах.

Основное оружие Слота — прагматизм. В 11 встречах в АПЛ «красные» пропустили только шесть мячей — меньше всех, а в четырёх матчах в Лиге чемпионов они вообще позволили соперникам забить лишь однажды. А результативность обеспечивает Мохамед Салах. В этих 15 играх он забил девять мячей и отдал 10 голевых пасов.

Известный британский новостной источник считает Салаха главным претендентом на выигрыш «Золотого мяча» — 2025. До вручения награды ещё почти год. Всё ещё наверняка не раз изменится, но так или иначе египтянин проводит отменный сезон. Он оказывает большое влияние на игру команды и результаты.

Салах поучаствовал практически во всех голах мерсисайдцев в этом сезоне. Он великолепен в развитии атак и удержании мяча. В предстоящем матче, правда, Мохамеду придётся попотеть. С высокой долей вероятности во встрече не сможет принять участия Трент Александер-Арнольд, с которым египтянин здорово взаимодействует на фланге. Латераль пропустил сборы из-за травмы.

Это не отменяет того факта, что «Ливерпуль» – безоговорочный фаворит. Просто вряд ли у него получится победить крупно. Заключить пари на то, что «красные» обыграют «Саутгемптон» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30.

Трент здорово прибавил в оборонительном плане после того, как Арне Слот стал главным тренером мерсисайдцев. Результативность стала ниже, но в конструировании атак Александер-Арнольд так же важен, как раньше. Его обостряющие пасы практически всегда находят адресатов.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Ливерпуль» 24 ноября 2024 года

Для «Саутгемптона» будет успехом, если он хотя бы не проиграет «Ливерпулю» разгромно. В нападении у него вряд ли что-либо получится. У мерсисайдцев очень крепкая защита и надёжный голкипер. Наверняка подопечные Арне Слота одержат уверенную победу и не пропустят.

Ставка: победа «Ливерпуля» всухую за 2.30.