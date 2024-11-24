Экспресс с коэффициентом 8.61: «Ливерпуль» побеждает, «Наполи» теряет первое место

«Партенопейцам» нужно обыгрывать «Рому», чтобы вернуть лидерство, но это сложная задача.

Воскресный вечер обещает быть интересным. На сегодня запланировано немало футбольных матчей, на которые следует обратить внимание. Предлагаем ознакомиться с нашим экспрессом с коэффициентом 8.61.

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

«Саутгемптон» постоянно проводит провальные сезоны в элитном дивизионе, но через год-два возвращается и пытается закрепиться в середняках. «Святые» замыкают турнирную таблицу чемпионата Англии. Отставание от идущего на безопасной 17-й строчке «Ипсвича» составляет четыре очка. Подопечные Расселла Мартина победили только в 1 из 11 встреч в первенстве, а также один раз сыграли вничью.

«Святые» видятся лёгкой добычей для возглавляющих турнирную таблицу первенства мерсисайдцев. «Красные» всерьёз претендуют на золотые медали. Уверенно победив во встрече последнего тура АПЛ «Астон Виллу» (2:0), они увеличили отрыв от идущего следом «Манчестер Сити» до пяти очков.

«Ливерпуль» – безоговорочный фаворит. Просто вряд ли у него получится победить крупно. Заключить пари на то, что «красные» обыграют «Саутгемптон» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч «Наполи» — «Рома»

«Наполи» прервал свою победную серию, за два ноябрьских матча потерпев поражение и сыграв вничью. Но за разгромное поражение от «Аталанты» (0:3) удалось исправиться, отобрав очки на выезде у главного конкурента по чемпионской гонке — «Интера» (1:1). Также стоит учитывать календарь. Неаполитанскому клубу просто не повезло попасть по очереди на «Милан», «Аталанту» и «Интер» — претендентов на топ-4.

Теперь же предстоит сыграть с не менее амбициозным соперником — «Ромой». Римская команда пострадала из-за тренерской чехарды. Даниэле Де Росси поменял Иван Юрич, который сам не проработал и двух месяцев. Спасать положение пришёл опытнейший Клаудио Раньери. И у этого специалиста была целая международная пауза, чтобы повлиять на игроков.

Первым делом логично обращаться к ментальному состоянию коллектива, ведь последние результаты, без преувеличения, удручающие. Проигрыш «Фиорентине» со счётом 1:5 сменился минимальной победой над «Торино», но дальше были голевые поражения от «Вероны» (2:3) и «Болоньи» (2:3) на внутренней арене, а также невразумительная ничья с «Юнионом» (1:1) в еврокубках.

«Наполи» наверняка морально отдохнул за время международной паузы. Безусловно, будет играть на победу, чтобы сохранить лидерство в Серии А. И всё же есть кадровые потери, которыми воспользуется соперник. Кроме того, в четырёх из пяти прошлых очных встреч в Неаполе «Рома» поражала ворота «Наполи». Вообще-то у римской команды и до назначения нового тренера получалось регулярно забивать, а после должен появиться новый импульс. В общем, прогнозируем «обе забьют» за 1.98.

Прогноз на матч «Леганес» — «Реал»

Оборону «сливочных» трудно назвать эталонной. Об этом свидетельствуют пропущенный гол от «Сельты» (2:1) и ещё два — от дортмундской «Боруссии» (5:2). А про 0:4 и 1:3 от «Барселоны» и «Милана» вообще вспоминать не хочется. Лишь в последнем матче перед международной паузой мадридцы не пропустили. Впервые с начала октября. Теперь с кадровыми потерями проблем в защитной линии точно не избежать.

Не стоит недооценивать «Леганес». На выезде клуб сумел забить мадридскому «Атлетико» (1:3) и трижды — «Жироне» (3:4), а также обыграл скромный «Сьюдад де Лусена» (2:1) и вышел во второй раунд Кубка Испании. На родном же поле достижения ещё круче — победы над «Вальядолидом» (3:1), «Сельтой» (3:0) и «Севильей» (1:0) в последних трёх домашних матчах.

Ещё один ключевой момент — история личных встреч. В четырёх прошлых играх с «Реалом» на домашнем стадионе «Леганес» потерпел всего одно поражение, забивая при этом в каждом случае минимум гол. А в последний раз матч вообще завершился со счётом 2:2. В воскресенье ждём, что хозяева снова сумеют отличиться. В то же время фаворит и претендент на победу очевиден. Ставки на «обе забьют» принимают за 2.07.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Ливерпуля» в матче с «Саутгемптоном» всухую за 2.10.

Ставка 2: обе забьют в игре «Наполи» — «Рома» за 1.98.

Ставка 3: обе забьют в матче «Леганес» — «Реал» за 2.07.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.98 Х 2.07 = 8.61.