«Торонто» — «Юта». Гребёнкин докажет Сергачёву, что дорос до уровня НХЛ

Никита может быть очень полезен команде. Берюбе нужны такие, как он.

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Юта». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех клуба из Солт-Лейк-Сити по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Юта» 25 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Торонто» — «Юта» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Юта» (25.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 ноября 2024, понедельник. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Юта Солт-Лейк-Сити Кто победит в основное время? П1 X П2

25 ноября состоится интересный матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» померяются силами местный «Торонто» и новичок лиги — «Юта». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Травма Остона Мэттьюса раскрыла потенциал «Торонто». Вильям Нюландер, Джон Таварес и Митчелл Марнер заиграли по-новому. На троих в 20 матчах они набрали 67 очков. Быстрые и техничные нападающие внешне очень легко находят бреши в обороне соперников.

В то же время у «Мэйпл Лифс» полный порядок в обороне и с вратарской позицией. В 20 встречах они пропустили только 50 шайб, что является одним из лучших показателей в Восточной конференции. В последней игре подопечные Крэйга Берюбе всухую победили «Вегас» (3:0).

Матч стал дебютным в НХЛ для Никиты Гребёнкина. Россиянин провёл на льду 11 минут. Результативными действиями он не отметился, но зато записал на свой счёт четыре хита — лучший показатель в команде.

Россиянин был вызван из АХЛ из-за отсутствия Мэттьюса, но он имеет неплохие шансы закрепиться в основе. «Торонто» нужны такие трудолюбивые, сильные и бесстрашные хоккеисты, как Никита. Он и драться умеет, и на команду сыграет, когда это потребуется.

Гребёнкин прекрасно отрабатывает в обороне и результативностью радует нередко. В 13 встречах в составе «Торонто Марлинс» он набрал 10 (4+6) очков. Никита очень талантлив и самоотвержен. В предстоящем матче Крэйг Берюбе может смело на него положиться.

«Юта» неплохо начала сезон, но эмоциональный подъём от переезда в новый город и несущих косметический характер изменений длился недолго. Всё быстро вернулось на круги своя. Команда выиграла всего лишь 4 из 16 последних матчей. Три победы были одержаны ей дома.

Клуб из Солт-Лейк-Сити расположился в нижней части сводной таблицы НХЛ. Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается. «Юта» ослаблена травмами нескольких ведущих хоккеистов. Ещё долго не сможет помочь Шон Дурзи. Также никак не восстановится белорусский защитник Владислав Колячонок.

Если бы не Михаил Сергачёв, дела «Юты» были бы совсем плохи. В 19 встречах россиянин записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и восемь результативных передач. То, что клуб из Солт-Лейк-Сити пропустил только 63 гола — во многом заслуга 26-летнего защитника.

От стараний Сергачёва было бы больше пользы, если бы у «Юты» было техничное нападение. В 19 встречах подопечные Андре Туриньи забили всего лишь 49 голов. Заключить пари на то, что «Торонто» выиграет предстоящую встречу в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93.

«Мэйпл Лифс» победили в шести из семи последних матчей. Они обыграли ряд сильных соперников — «Вашингтон» (4:3 ОТ), «Эдмонтон» (4:3 ОТ) и «Вегас» (3:0). С «Ютой» у подопечных Крэйга Берюбе не должно возникнуть серьёзных проблем. Новичок НХЛ — явный аутсайдер.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Юта» 25 ноября 2024 года

«Торонто» прекрасно справляется даже без Мэттьюса. Другие ведущие хоккеисты взяли на себя бремя лидерства и уверенно делают результат. Дома «Мэйпл Лифс» должны победить «Юту». Клуб из Солт-Лейк-Сити выглядит совсем безобидно, особенно на выезде.

Ставка: победа «Торонто» за 1.93.