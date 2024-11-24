ЦСКА — «Ак Барс». Судьба благоволит Воробьёву, а не Гатиятулину

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы казанцев эксперты оценили в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 25 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 6.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (25.11.2024)

25 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся пять матчей. В одном из них на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве ЦСКА примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Недавно команды встречались в Казани. ЦСКА выиграл разгромно — 3:0.

После четырёх подряд побед, ЦСКА на выезде уступил «Трактору» (2:5). Илья Воробьёв заявил, что команде не хватило сил на третий период. К тренеру накопилось немало вопросов, в частности касательно физической подготовки его подопечных.

На последнем отрезке сезона московский клуб смотрелся уверенно. Он даже сумел обыграть лидирующий «Локомотив» (2:0). Однако у многих болельщиков по-прежнему отсутствует доверие к бывшему тренеру «Металлурга». Такие матчи, как с «Трактором», подливают масла в огонь.

Есть опасения, что разгромное поражение выбьет подопечных Воробьёва из колеи. Эмоциональной устойчивости им не хватает. Армейцам стало свойственно проигрывать за пределами основного времени. Они потерпели пять поражений в овертайме и два — в серии послематчевых буллитов.

Хватит ли москвичам четырёх дней для того, чтобы оправиться от выездного разгрома и восстановить запас сил? Заряд дополнительной энергии должна придать им поддержка родных трибун. На «ЦСКА-Арене» подопечные Воробьёва выиграли 8 из 14 матчей. Немногие клубы выступают дома лучше них, но «Ак Барс» в числе таковых.

Непорядок у казанцев с выездами. Они проиграли 6 из 13 встреч в гостях, и только пять побед одержали в основное время. На последнем отрезке сезона подопечные Анвара Гатиятулина стали реже терять очки, но это во много связано с удобным календарём.

Практически все очки казанцы набрали в матчах с располагающимися в середине или нижней части сводной таблицы КХЛ командами. В последней встрече они в гостях уступили «Северстали» (5:7). Большое количество пропущенных шайб обусловлено резко возникшим вратарским кризисом.

В предыдущей игре с «Нефтехимиком» (2:0) получил повреждение Тимур Билялов. Он встретил шайбу шлемом в середине второго периода и покинул лёд. Его заменил Амир Мифтахов, но на матч с «Северсталью» и он оказался недоступен. 24-летний голкипер сильно простудился.

«Ак Барсу» не оставалось ничего другого, кроме как вызвать молодых вратарей из фарм-клуба — Максима Арефьева и Глеба Носова, у которых на двоих до этого был всего лишь один матч в КХЛ. Как скоро вернутся в состав Билялов и Мифтахов — остаётся только гадать.

Гатиятулин в очень сложном положении. Как бы хорошо ни сыграла защита, в предстоящей встрече казанцам будет нереально трудно избежать поражения и большого количества пропущенных шайб. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТБ 4.5 шайбы, можно с коэффициентом 3.00.

С результативностью у подопечных Ильи Воробьёва редко возникают проблемы. Уровень исполнительского мастерства нападающих армейцев высокий. В составе казанского клуба тоже хватает техничных нападающих. Вполне возможно, грядущая встреча сложится для него примерно так же, как игра с «Северсталью».

Прогноз и ставка на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 25 ноября 2024 года

ЦСКА — фаворит. Если на выезде он недавно сумел разгромить ещё не ослабленный кадровыми потерями «Ак Барс», то дома армейцы тем более обязаны одержать результативную победу. Голов должно быть много. На двоих в текущем сезоне команды забросили 164 шайбы.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 4.5 шайбы за 3.00.