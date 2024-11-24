ЦСКА — «Рубин». Николич и Рахимов больше всего ценят дисциплину

Изобилия голов от предстоящего матча ждать не стоит, но он всё равно получится интересным.

26 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА — «Рубин». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.67. Успех казанцев оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Рубин» 26 ноября 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России ЦСКА — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Рубин» (26.11.2024)

26 ноября состоится интригующий ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, в котором на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве померяются силами местный ЦСКА и «Рубин». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Первая встреча ознаменовалась безголевой ничьей, хотя «Рубин» был ближе к победе. Он создал больше опасных моментов и имел отличный шанс забить в концовке. Казанцы заработали пенальти, но лучший бомбардир команды Мирлинд Даку не сумел его реализовать.

Предстоящий матч наверняка будет складываться по совсем другому сценарию. По результатам не скажешь, но москвичи гораздо увереннее выступают в родных стенах. Показатели на выезде в РПЛ у них лучше только потому, что попадались более удобные соперники.

Марко Николич продолжает придерживаться прагматичного стиля игры. Не всем нравится футбол, который показывает ЦСКА. Тем не менее чаще всего он приносит хорошие результаты. Армейцы победили в 13 из 22 матчей в текущем сезоне, а также четыре раза сыграли вничью.

Прекрасно справляются со своей работой защитники и голкиперы московского клуба. Если в РПЛ продолжает тащить Игорь Акинфеев, то в Кубке России спасает Владислав Тороп. Именно он стал главным героем первой игры 1/4 финала Кубка России с «Рубином», отразив пенальти Мирлинда Даку.

Тороп не пропускает уже пять матчей кряду. Марко Николич заявил, что 21-летний голкипер и зарекомендовавший себя как игрока основы 19-летний полузащитник Матвей Кисляк — будущие футболисты сборной России и капитаны ЦСКА. Они способны сделать разницу в грядущей встрече.

Хотя победить «Рубин» — задача не из лёгких. Рашид Рахимов придерживается тех же принципов, что Марко Николич. В приоритете у него дисциплина и командная организация. Плоды работы тренера впечатляют. При, мягко говоря, не самых больших ресурсах он сумел сделать из казанского клуба очень крепкого середняка РПЛ.

«Рубин» то и дело отнимает очки у лидеров. Он расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Правда, отставание от идущего на шестом месте ЦСКА солидное — пять очков. Обусловлено большое расстояние между клубами тем, что у казанцев очень много ничьих.

Слаженность в обороне — это хорошо, но «Рубину» очень не хватает мощности в нападении. Многое зависит от Мирлинда Даку, который в последнее время часто чувствовал недомогание и выдавал неудовлетворительные выступления. Несмотря на его старания, сборная Албании пошла на понижение в Лиге наций.

Последний матч в РПЛ с «Акроном» внушает оптимизм. Даку оформил дубль, а также дал возможность реализовать 11-метровый удар Джоэлю Фамейе, для которого гол стал первым в сезоне. Впрочем, соперник допустил много ошибок и сам себе «привёз» голы. От ЦСКА таких подарков не дождёшься.

Армейцы видятся фаворитами предстоящего матча, но не факт, что у них получится победить в основное время. С высокой долей вероятности по итогам 90 минут мы увидим на табло 0:0 или 1:1. Заключить пари на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

В 23 матчах в этом сезоне казанцы пропустили только 26 мячей, а москвичи и того меньше — 12. Кроме того, две последние очные встречи получились нерезультативными и при этом ознаменовались ничейными результатами. Не исключено, что в грядущей игре дело дойдёт до серии 11-метровых ударов, а там уже посмотрим, кто кого.

Прогноз и ставки на матч Кубка России ЦСКА — «Рубин» 26 ноября 2024 года

Встреча вряд ли получится результативной и яркой. Марко Николич и Рашид Рахимов делают акцент на игру от обороны. Их команды редко пропускают. Скорее всего, одна из команд победит с минимальным перевесом или в серии послематчевых пенальти. Больше верится в победу москвичей, но казанцы могут удивить.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.