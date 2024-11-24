«Бавария» — «ПСЖ». От Кейна не спасёт даже Сафонов

У россиянина новый «сухарь» за парижан, но даже ему не остановить мюнхенцев.

Клубный футбол вернулся! На выходных команды провели свои матчи на внутренней арене, а теперь пришла пора уделить внимание еврокубкам. Во вторник, 26 ноября, на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Даже если Матвей Сафонов останется на скамейке запасных, в увлекательности эта встреча не потеряет.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» 26 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу немецкой «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа французского «ПСЖ» соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 4.80 — около 20% вероятности.

Вместе с тем аналитики предвещают результативный футбол в Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключают и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз и на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» (26.11.24)

Словно сговорившись, соперники взяли и выиграли на прошедших выходных свои матчи на внутренней арене с одинаковым счётом 3:0. Мюнхенская «Бавария» порадовала «Аугсбург» хет-триком Гарри Кейна, а парижский «ПСЖ» забыл о гостеприимстве с «Тулузой» — в том числе благодаря вышедшему в старте Матвею Сафонову.

Правда, есть небольшой нюанс. Если парижане открыли счёт ещё в первом тайме и имели значительное преимущество, которое в концовке конвертировали в разгром, то мюнхенцам, несмотря на столь же солидный игровой перевес, пришлось ждать первого гола до 63-й минуты. А два из трёх мячей Кейн забил с пенальти.

Впрочем, это не умаляет того факта, что победная серия «Баварии» теперь продлилась до шести матчей. Оплеуха в виде 1:4 от «Барселоны» заставила подопечных Венсана Компани задуматься о своём поведении. Да настолько, что за эти самые шесть матчей они не пропустили ни одного мяча! Сопротивление было среднее, но всё же было.

«ПСЖ» подобным похвастать не может. На том же отрезке парижский клуб пропустил суммарно пять мячей, допустив одно поражение и одну ничью. Любопытно, что в каждом случае пропускал Джанлуиджи Доннарумма — партнёр и конкурент Матвея Сафонова по вратарской позиции. У россиянина же: две игры — два «сухаря».

Не факт, что Луис Энрике выставит бывшего вратаря «Краснодара» на матч с «Баварией». Но даже в ином случае, при всём уважении к россиянину, спастись от атаки баварцев не получится. Только у одного её лидера — Гарри Кейна — в активе 14+6 в 11 турах Бундеслиги и 5+1 в четырёх турах Лиги чемпионов по системе «гол+пас». Выглядит грозно.

Добавьте сюда домашнее преимущество и хороший ход, который мюнхенская машина набрала, и получите логичного претендента на победу в противостоянии. При этом можно увидеть хотя бы пару забитых мячей в исполнении хозяев. Особенно с учётом нестабильности обороны гостей. 2:0 или 2:1 в пользу «Баварии» — ожидаемый исход.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Бавария» победит за 1.84.