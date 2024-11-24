«Монако» — «Бенфика». Головин вдохновится первым голом в сезоне

Клубный футбол вернулся! На выходных команды провели свои встречи на внутренней арене, а теперь пришла пора уделить внимание еврокубкам. В среду, 27 ноября, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Разумеется, всё внимание — на Александра Головина.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика» 27 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 46% вероятности. Шансы увидеть победу «Бенфики» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициент составляет 3.50, вероятность — около 28%.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный футбол в Монако. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Наиболее вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз и на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Монако» — «Бенфика» (27.11.24)

Все на Монакскую! В прошлом матче Александр Головин забил первый гол в сезоне, чем помог «Монако» одержать победу над бойким «Брестом» (3:2). Правда, в концовке пришлось обменяться с соперником забитыми мячами на добавленных ко второму тайму минутах и немного понервничать. Но итоговая победа должна вдохновлять.

Вообще, монегаски радуют. Во-первых, занимают единоличное второе место в чемпионате Франции и претендуют как минимум на финиш в топ-3. Во-вторых, отстают от лидирующего в Лиге чемпионов «Ливерпуля» всего на два очка и претендуют на прямой выход в плей-офф. В-третьих, идут на серии из трёх побед.

«Бенфику» тоже нельзя недооценивать. Как вы можете помнить, у команды приличный состав и она завсегдатай еврокубков. К этому дирекция подходит ответственно. Кроме того, перед международной ноябрьской паузой получилось разгромить «Порту» — вечного конкурента и одного из лидеров чемпионата Португалии.

Однако в предстоящем матче в Монако лиссабонский коллектив хозяйничать не сможет. Как минимум потому, что первую игру после международной паузы провёл на целые сутки позже. То есть футболистам «Монако» не только не нужно никуда лететь, но ещё и есть целый день форы на восстановление и подготовку.

А у «Бенфики» в этом розыгрыше Лиги чемпионов получается выступать, прямо скажем, не лучшим образом. За четыре тура удалось набрать только шесть очков. Ситуация вполне рабочая — отставание от зоны прямого выхода в плей-офф составляет всего три очка, а впереди ещё вагон игр. Да и за 4:0 с «Атлетико» можно похвалить.

И всё же на родном «Луи II» разогнавшийся и более свежий «Монако» должен как минимум не проиграть. Вместе с тем логично ждать голы. Монегаски не всегда надёжны в обороне, а лиссабонцы могут потерять концентрацию из-за влияния дороги. Мяча три-четыре, вероятно, получится увидеть.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Монако» не проиграет за 2.30.