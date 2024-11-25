«Флорида» — «Вашингтон». Бобровский не вывозит, Мирошниченко использует свой шанс

«Пантерз» очень много пропускают, а «Кэпиталз» рассчитывают, что Иван сможет хоть немного компенсировать потерю Овечкина.

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 26 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Флорида» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (26.11.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

На 26 ноября запланировано множество интересных матчей регулярного чемпионата НХЛ. Среди прочих выделяется встреча, в которой на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз померяются силами «Флорида» и «Вашингтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

У «Флориды» наблюдается кризис. Она выиграла только один из шести последних матчей. «Пантерз» уступили «Нью-Джерси» (1:4 и 2:6), «Виннипегу» (3:6), «Чикаго» (1:3) и «Колорадо» (4:7). Возникает недоумение из-за большого количества пропущенных ими шайб.

Неужели Сергей Бобровский больше не выручает? На самом деле, он спасает — да ещё как. В основном благодаря стараниям трудолюбивого 36-летнего голкипера «Флорида» всухую победила «Виннипег» (5:0). Он совершил 27 сейвов и был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Бобровский провёл 45-й матч в НХЛ без пропущенных шайб. Он стал третьим в истории лиги российским голкипером, достигшим этой отметки. Досадно, что защитники «Флориды», в частности Дмитрий Куликов, регулярно обесценивают старания Сергея. Они оставляют его и сменщика на растерзание.

Ведущие хоккеисты «Флориды» — Александр Барков, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт — регулярно набирают очки, однако этого недостаточно. 29-летний канадец забил в пяти из шести последних матчей, но что толку, если команда очень много пропустила и проиграла?

«Вашингтон» в менее угрюмом положении, хотя травма Александра Овечкина, безусловно, сказывается на команде. В последних двух матчах «Кэпиталз» дома уступили «Колорадо» (1:2) и «Нью-Джерси» (2:3). Впервые в сезоне они потерпели два поражения подряд.

К Спенсеру Карбери не может быть никаких претензий. По рисунку и самоотдаче хоккеистов не скажешь, что команда лишилась до конца года невероятно важного игрока. «Вашингтон» демонстрирует динамичный хоккей, часто владеет инициативой и создаёт много моментов.

Неплохо выступил в матче с «Нью-Джерси» вызванный из АХЛ Иван Мирошниченко. Результативными действиями он не отметился, но здорово поработал на команду. Спенсер Карбери после игры заявил, что ему понравился продемонстрированный его подопечными хоккей.

Если бы не удаления и не отличная игра голкипера соперника, «столичные» наверняка зацепились бы за очки. «Кэпиталз» очень не хватает лидерских качеств, реализации и других способностей Овечкина. Тем не менее клуб продолжает сражаться и выглядит вполне конкурентоспособно.

У «Вашингтона» надёжная вратарская бригада, отличная слаженность в обороне, и команда создаёт много моментов. Заключить пари на то, что подопечные Спенсера Карбери как минимум не проиграют в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Несмотря на то что встреча состоится в Санрайзе, в победу «Кэпиталз» верится больше. «Столичные» демонстрируют более качественный командный хоккей, нежели «Пантерз».

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 26 ноября 2024 года

Без Овечкина «Вашингтону» приходится нелегко, но команда всё равно смотрится интереснее «Флориды». У «Кэпиталз» лучше рисунок игры и больше слаженности, в том числе в обороне. Если уже стараний Бобровского оказывается недостаточно, то «Пантерз» нелегко будет выбраться из чёрной полосы.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.81.