«Байер» — «Ред Булл Зальцбург». Хаби Алонсо намерен провести хороший сезон

26 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 1.24. Успех «красных быков» оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Ред Булл Зальцбург» 26 ноября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.71. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Ред Булл Зальцбург» (26.11.2024)

Постепенно привыкаем к новому формату Лиги чемпионов. На 26 ноября запланировано девять игр 5-го тура общего этапа. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «БайАрена» в Леверкузене «Байер» примет «Ред Булл Зальцбург». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

У «Байера» многое не получалось до международного перерыва, но в последней встрече в чемпионате Германии он разгромил «Хайденхайм» (5:2). Понятно, что соперник был не самый сильный, однако команде Хаби Алонсо было необходимо почувствовать уверенность в собственных силах.

Эта победа стала лишь второй за семь последних матчей в Бундеслиге. Поражений за этот период нет, но Хаби Алонсо таким не обрадовать. Специалист ставит цель выигрывать всегда. Перед матчем с «Хайденхаймом» он заявил, что хочет провести с командой хороший сезон.

Правильный настрой подхватил Патрик Шик. Именно он стал главным героем матча с «Хайденхаймом», оформив хет-трик. Чешский нападающий начал выигрывать конкуренцию за место в основе и напоминать об уже подзабытых многими временах, когда он был лучшим бомбардиром «Байера».

В последних двух матчах в составе «фармацевтов» Шик забил четыре мяча. В национальную команду на ноябрьские игры Лиги наций форвард вызван не был, однако это пошло ему на пользу. Патрик здорово прибавил. Есть уверенность, что в дальнейшем он будет радовать результативностью чаще.

В отличие от «Байера», «Зальцбургу» международная пауза не помогла выбраться из чёрной полосы. Во встрече последнего тура чемпионата Австрии он уступил дома ЛАСКу (1:2). Сезон складывается для «красных быков» крайне неудачно. Они располагаются на шестой строчке в турнирной таблице первенства.

«Зальцбург» выиграл только два из девяти последних матчей в чемпионате Австрии. Если в первенстве, где уровень команд невысок, у команды возникли такие трудности, то что говорить о выступлениях на международной арене? Ожидаемо, что «красные быки» идут в числе главных претендентов на вылет из Лиги чемпионов.

В четырёх матчах группового этапа «Зальцбург» победил только «Фейеноорд» (3:1). Надо отметить, что соперник смотрелся гораздо лучше и интереснее. Он чаще создавал опасные моменты и имел шансы сравнять счёт. Если бы не красная карточка, которую на 80-й минуте получил Крис-Кевин Надже, результат наверняка был бы другой.

Также «красные быки» уступили «Спарте» (0:3), «Бресту» (0:4) и загребскому «Динамо» (0:2). Если во встречах с такими соперниками «Зальцбург» не сумел забить и много пропустил, то в грядущем матче ему тем более вряд ли удастся избежать разгрома.

Поставить на то, что «Байер» победит «Зальцбург» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Многие уже привыкли, что «красные быки» часто радуют сенсациями, но в текущей форме от них не стоит ждать качественного выступления и набора очков.

Будет логично, если «Зальцбург» сконцентрируется на внутренней арене. Шансов выйти в плей-офф Лиги чемпионов очень мало, в отличие от «Байера». У «фармацевтов» гораздо выше класс и лучше сыгранность.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Ред Булл Зальцбург» 26 ноября 2024 года

Между клубами большая разница в классе. Будь «Зальцбург» в лучшей форме, он мог бы навязать «Байеру» борьбу и попробовать отнять очки. Однако сезон для «красных быков» складывается плохо. Будет чудом, если на выезде они не проиграют прибавившим после международной паузы «львам».

Ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 1.96.