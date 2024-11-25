«Спортинг» — «Арсенал». Артета позаботится о защите от Дьёкереша

Как с «Манчестер Сити», у «львов» не получится. Да ещё и без Рубена Аморима.

26 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 2.30. Успех лиссабонцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» 26 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Спортинг» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» (26.11.2024)

На 26 ноября запланировано девять игр 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне «Спортинг» примет «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Спортинг» пока что идёт без поражений в Лиге чемпионов. Во встрече 4-го тура группового этапа команда сенсационно разгромила «Манчестер Сити» (4:1). У «горожан» было территориальное преимущество, они практически всё время владели инициативой, но не сумели воплотить это в результат.

Для Рубена Аморима матч с «Манчестер Сити» стал последним в качестве наставника «львов». Он возглавил «Манчестер Юнайтед». Специалист построил очень классную команду, обладающую крепким характером. Вопрос только в том, как долго будет действовать «багаж» его наработок?

После ухода Аморима лиссабонцы победили «Брагу» (4:2) в чемпионате и крупно обыграли «Амаранти» (6:0) в Кубке Португалии. Один из голов в последней встрече забил лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити».

Всего Дьёкереш в этом сезоне принял участие в 16 официальных встречах в составе «Спортинга», в которых забил 21 гол и отдал одну результативную передачу. Нападающий обладает просто невероятным завершением. Защитникам «Арсенала» необходимо быть предельно сконцентрированными.

В позапрошлом сезоне «канониры» не сумели пройти «Спортинг» в Лиге Европы, но с тех пор Микель Артета проделал большой объём работы. «Арсенал» стал сильнее, в частности ментально. Хотя в этом сезоне побороться за победу в АПЛ ему будет сложно. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» большое.

С другой стороны, впереди ещё больше половины сезона. На дистанции «Арсенал» может оказаться стабильнее. «Манчестер Сити» переживает болезненные кадровые потери, из-за которых проиграл пять матчей подряд, а у «Ливерпуля» может закончиться воодушевление после назначения Арне Слота.

«Канониры» в этом плане в более выгодных условиях. Они были очень близки к тому, чтобы выиграть АПЛ в последних двух сезонах. Прогресс продолжается. «Арсеналу» не чужды проблемы с травмами, но международный перерыв пришёлся очень кстати. Восстановился от повреждения один из лидеров команды Мартин Эдегор.

В первом же матче после возвращения в состав норвежец помог разгромить «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ. С его передачи Букайо Сака открыл счёт на 15-й минуте. А вообще, подопечные Микеля Артеты практически всегда выдают отменные отрезки после международных пауз. Испанский специалист использует перерывы с максимальной выгодой.

Заключить пари на то, что «Арсенал» победит «Спортинг», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Лиссабонцы очень опасны дома, но победа над «Манчестер Сити» ни о чём не говорит. У «горожан» жуткий кризис, в то время как «канониры» на ходу и в полном составе.

До сих пор уход Рубена Аморима не ощущался, однако матч с «Арсеналом» может расставить точки над i. Португальский специалист очень грамотно делал замены, всегда знал, как правильно настроить команду, и давал очень чёткий план на такого рода встречи. Далеко не факт, что преемник будет справляться столь же успешно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Арсенал» 26 ноября 2024 года

«Спортинг» является далеко не самым удобным соперником для «Арсенала». В Лиссабоне у «канониров» часто возникают проблемы. С другой стороны, без Аморима «львы» уже не так опасны. Да и лондонцам после небольших перерывов свойственно прибавлять и выдавать яркие победные серии. Артета не теряет времени даром.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.30.