«Барселона» — «Брест». Левандовски покажет «пиратам» уровень Лиги чемпионов

Пока французский клуб не знает поражений. Но во встрече с каталонцами всё должно измениться.

26 ноября стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одном из матчей «Барселона» будет играть с «Брестом» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 23:00 мск. Смогут ли каталонцы прервать беспроигрышную серию французского клуба в еврокубках?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» 26 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.15. Шансы «пиратов» оценили в 16.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 8.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Брест» (26.11.2024)

Игра «Барселоны» в последних встречах совсем расклеилась. Не такой она была на старте сезона, а теперь у «Реала» может появиться возможность опередить сине-гранатовых в таблице Примеры. Разница всего четыре очка, и у «сливочных» есть один матч в запасе. Потенциально разрыв может сократиться до одного очка.

В минувшей встрече каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» (2:2). На 82-й минуте, когда подопечные Ханс-Дитера Флика вели 2:0, Марк Касадо получил удаление. Через две минуты «кельты» забили первый гол. Ещё через столько же сравняли счёт.

До этой ничьей сине-гранатовые уступили «Реалу Сосьедад» (0:1). Бело-голубые не позволили «Барселоне» пробить в створ ворот ни одного раза. С учётом мощного и креативного нападения сине-гранатовых это очень плохой результат.

В Лиге чемпионов подопечные Ханс-Дитера Флика пока справляются с задачами. Они выиграли три из четырёх встреч. Единственное поражение потерпели от «Монако» (1:2). После этой неудачи «Барселона» одержала три победы подряд – во встречах с «Янг Бойз» (5:0), «Баварией» (4:1) и «Црвеной Звездой» (5:2).

Впечатляет, как много забили в этих матчах сине-гранатовые. Всего на общем этапе Лиги чемпионов они положили 15 мячей. Это лучший результат среди всех команд турнира. По пять забили Левандовски и Рафинья.

«Брест» выступает в Лиге чемпионов выше всяких похвал. Никто и не ожидал от французского клуба такой прыти. Он одержал победы в трёх из четырёх встреч. Обыграл «Штурм» (2:1), «Зальцбург» (4:0) и пражскую «Спарту» (2:1). Вничью сыграл с «Байером» (1:1). В целом, кроме леверкузенцев, на этой дистанции очень крутых соперников у «пиратов» и не было.

Подопечные Эрика Руа классно дебютировали в еврокубковом турнире, но в Лиге 1 у них огромные проблемы. «Брест» находится в трёх очках от зоны вылета. Он выиграл только 4 из 12 матчей, потерпев семь поражений. В трёх минувших встречах в чемпионате Франции «пираты» уступили «Ницце» (0:1), «Монпелье» (1:3) и «Монако» (2:3).

Если брать в целом, то «Брест» умеет грамотно действовать в нападении, но с защитой есть проблемы. Настрой на матчи Лиги чемпионов у «пиратов», как мы видим, всегда запредельный. Поэтому не будем исключать гола со стороны французского клуба. Однако «Барселона» после серии неудач в Примере обязана поднажать и дома порадовать болельщиков. Наша ставка будет на тотал больше 3.5 мяча за 1.88.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.88.