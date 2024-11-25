«Манчестер Сити» — «Фейеноорд». Холанд, спасай «горожан»!

Подопечные Гвардиолы проиграли уже пять встреч! Допускать ещё одного поражения нельзя.

26 ноября стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. В одной из встреч «Манчестер Сити» будет играть с «Фейеноордом» на стадионе «Этихад». Начало – в 23:00 мск. Смогут ли «горожане» прервать свою пятиматчевую серию поражений?

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 26 ноября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.19. Шансы роттердамцев оценили в 13.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 7.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.02.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» (26.11.2024)

На выходных «Манчестер Сити» продлил свою серию поражений до пяти матчей. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы проиграли «Тоттенхэму» с разгромным счётом 0:4. Лишь бы это не вошло в привычку. Что-то с «горожанами» явно происходит. Никто и не мог подумать, что они выступят настолько слабо. Отставание от «Ливерпуля» увеличилось до восьми очков.

Кроме встречи со «шпорами» в АПЛ, на неудачном отрезке было и ещё одно поражение от «Тоттенхэма». «Горожане» проиграли в Кубке лиги – 1:2. С этой встречи и началась их чёрная полоса. Также «Манчестер Сити» уступил «Борнмуту» (1:2), «Спортингу» (1:4) и «Брайтону» (1:2).

Даже в Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы пока не обеспечили себе место в восьмёрке сильнейших. Это позволило бы им отобраться напрямую в 1/8 финала плей-офф. Кроме разгромного поражения от «Спортинга», была нулевая ничья с «Интером». Две имеющиеся победы были добыты в играх с уступающими классом «Слованом» (4:0) и пражской «Спартой» (5:0).

От Холанда ждут совсем другого футбола. Он неплохо провёл матчи в Лиге наций со сборной Норвегии. Забил гол и отдал результативную передачу во встрече со Словенией, а также оформил хет-трик в ворота сборной Казахстана. Но в игре с «Тоттенхэмом» не смог выручить Гвардиолу.

«Фейеноорд» — это очень опасный соперник, которого многие недооценивают. Хотя «Манчестер Сити» вряд ли будет расслаблен. Над «горожанами» сгустились тучи, и болельщики требуют победы. В свою очередь, роттердамский клуб в Лиге чемпионов выигрывал у «Жироны» (3:2) и «Бенфики» (3:1).

Но в последней встрече «гордость Юга» уступил «Зальцбургу» — 1:3. Проигрыши в таком сильном турнире для этой команды свойственны. Подопечные Приске делают всё возможное, но с классом и уровнем состава добиваться чего-то большего невозможно.

В чемпионате Нидерландов дела у «Фейеноорда» идут вполне неплохо. Последние три встречи команда выиграла у «АЗ Алкмар» (3:2), «Алмере Сити» (4:1) и «Херенвена» (3:0). В каждой из них роттердамский клуб забивал минимум по три мяча. Результативный футбол – это в духе нидерландских команд.

Не будем переоценивать силы «Манчестер Сити», даже на домашнем стадионе. Футболисты явно пребывают не в духе. Им надоели поражения. «Фейеноорд» проявит характер. На фоне неудач «горожан» во всех турнирах у роттердамцев будут шансы забить гол. А может быть, даже не один. Всё будет в руках Холанда. Забьёт больше соперника – порадует болельщиков победой. Поставим на обмен голами за 2.02.

Ставка: обе забьют за 2.02.