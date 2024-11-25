«Локомотив» — «Динамо». Галактионов сделает выводы после 2:5 от «Спартака»

Голы будут, но не слишком много.

Пока участники еврокубков решают свои задачи на евроарене, отечественные клубы занимают себя Кубком России. В четверг, 28 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток столичного дерби запланирован на 19:30 мск. Погода ожидается пограничная, не исключаются и осадки.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Локомотив» — «Динамо» 28 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Шансы увидеть победу «Динамо» соразмерны с шансами на ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.70, а вероятность — около 25%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в московском дерби. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Динамо» (28.11.2024)

Первая встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась в пользу гостей со счётом 2:1. То есть «Локомотив» перед ответной встречей имеет неплохую фору и логично считается претендентом на выход в следующую стадию Кубка России. Однако «Динамо» недооценивать опасно. Да и дело было ещё до международной паузы, настроение у команд могло измениться. И изменилось.

С тех пор оппоненты провели по две официальные встречи. «Динамо» разобралось дома с «Пари Нижний Новгород» (3:1) и на выезде поделилось очками с «Факелом» (1:1). «Локомотив», в свою очередь, после удачного домашнего матча с «Факелом» (2:1) получил 2:5 от «Спартака». Такое поражение перед кубковым противостоянием, разумеется, на пользу не идёт.

Многие винят в разгроме Илью Лантратова, допустившего ошибку. Но ведь всех собак на одного голкипера спускать не стоит. Тем более что к защитникам тоже порядочно вопросов. Впрочем, оставим это на обсуждение экспертам. Ранее в кубковых играх ворота железнодорожников защищал Антон Митрюшкин. Скорее всего, тренерский штаб выберет его снова.

После такого поражения у Михаила Галактионова наверняка будет особенный настрой. Не исключено, что он немного перетасует состав. А потому это будет такой же опасный «Локомотив», как и ранее. Ранее клуб шёл на пятиматчевой беспроигрышной серии, которая включает в себя в том числе три победы и ничью с «Зенитом». Иными словами, страшного ничего не произошло.

Форсировать события «Динамо» вряд ли будет. Только и отсиживаться у собственных ворот бессмысленно, ведь надо забивать, чтобы хотя бы довести дело до пенальти. «Локомотив», с другой стороны, не против играть в атакующий футбол — вряд ли отойдёт от этой модели и после разгрома от «Спартака». Вполне вероятно, соперники снова забьют друг другу.

Однако простая ставка на голы в обе стороны оценивается довольно низким коэффициентом. Предлагаю в этот раз рассмотреть комбинированный вариант «обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча». Голевой россыпи в таком ответственном матче не предвидится, но и без зрелища зритель не останется. Такой вариант заходил в четырёх из шести прошлых очных встреч.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за 2.18.