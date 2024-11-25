«Ростов» — «Спартак». Карпин поддержит голевой настрой Угальде

Пока участники еврокубков решают свои задачи на евроарене, отечественные клубы занимают себя Кубком России. В среду, 27 ноября, на стадионе «Ростов Арена» состоится ответный матч четвертьфинала Пути РПЛ «Ростов» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. Синоптики прогнозируют в этот день довольно прохладную погоду в Ростове-на-Дону, но без осадков.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Ростов» — «Спартак» 27 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.15, что приблизительно равно 46% вероятности. Шансы увидеть победу «Ростова» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в пределах 3.50, вероятность — около 27%.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что ответная встреча в Ростове-на-Дону получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ростов» — «Спартак» (27.11.2024)

«Ростов», кажется, ожил. Помните, побед не было на протяжении семи матчей подряд в разных турнирах? Так вот в ноябре ростовский клуб заметно улучшил свои результаты. Всё началось с ничейного исхода на выезде с московским «Динамо», а в двух последних турах чемпионата России ему удалось обыграть «Химки» и ЦСКА. Итог — закрепился в топ-8 и вернул себе уверенность.

Кроме того, не стоит забывать, что подопечные Валерия Карпина сумели победить «Спартак» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Причём на выезде! Конечно, немного повезло. Во-первых, соперник не реализовал пенальти перед перерывом. Во-вторых, на 71-й минуте был назначен пенальти в пользу гостей. Тем не менее смотрелись не так плохо.

Другой важный фактор — стабильность атаки. Как минимум на гол ростовчане играют уже семь матчей подряд. Гол забили «Динамо» (1:1) и «Спартаку» (1:0), три отгрузили «Химкам» (3:1) и ещё два — в последнем матче с ЦСКА (2:1). С учётом того, что по ходу встречи с армейцами пришлось отыгрываться (и это получилось), настроение сейчас должно быть хорошим.

В то же время «Спартак» тоже добивается результата. Если вынести за скобки игру с «Ростовом» в первом кубковом матче, то московский клуб одержал пять побед подряд, две из которых над ЦСКА и «Локомотивом» — крепкими представителями столицы. То есть на важные встречи Деян Станкович своих подопечных настраивать умеет.

Впрочем, гораздо важнее отметить здесь результативность. После поражения от ростовчан красно-белые выписали четыре безответных мяча «Акрону», отдохнули во время международной паузы, а после возвращения потрясли «Локомотив» сразу пятью голами — 5:2. Отличный матч провёл Манфред Угальде, оформив покер и голевую передачу.

Всё это ведёт к тому, что «Спартак», помня о форе в один мяч, который надо отыгрывать, активно пойдёт вперёд. Скорее всего, забьёт. Вместе с тем логично ждать результативных действий и от «Ростова», ведь он не только набрал ход, но и сыграет при поддержке домашних трибун. В качестве ставки предлагаю рассмотреть голы в обе стороны. Альтернатива — Х2 и тотал больше 1.5 мяча.

Ставка: обе забьют за 1.76.