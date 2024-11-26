Экспресс с коэффициентом 6.1: «Бавария» мощнее «ПСЖ», «Арсенал» не в выгодном положении

Сегодня стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Этот день точно подарит нам много эмоций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.10.

Прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ»

Словно сговорившись, соперники взяли и выиграли на прошедших выходных свои матчи на внутренней арене с одинаковым счётом 3:0. Мюнхенская «Бавария» порадовала «Аугсбург» хет-триком Гарри Кейна, а парижский «ПСЖ» забыл о гостеприимстве с «Тулузой» — в том числе благодаря вышедшему в старте Матвею Сафонову.

Победная серия «Баварии» теперь продлилась до шести матчей. Оплеуха в виде 1:4 от «Барселоны» заставила подопечных Венсана Компани задуматься о своём поведении. Да настолько, что за эти самые шесть матчей они не пропустили ни одного мяча! Сопротивление было среднее, но всё же было.

«ПСЖ» подобным похвастать не может. На том же отрезке парижский клуб пропустил суммарно пять мячей, допустив одно поражение и ничью. Любопытно, что в каждом случае пропускал Джанлуиджи Доннарумма — партнёр и конкурент Матвея Сафонова по вратарской позиции. У россиянина же две игры — два «сухаря».

Не факт, что Луис Энрике выставит бывшего вратаря «Краснодара» на матч с «Баварией». Но даже в ином случае, при всём уважении к россиянину, спастись от атаки баварцев не получится. Поставить на победу мюнхенцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92.

Прогноз на матч «Байер» — «Зальцбург»

У «Байера» многое не получалось до международного перерыва, но в последней встрече в чемпионате Германии он разгромил «Хайденхайм» (5:2). Понятно, что соперник был не самый сильный, однако команде Хаби Алонсо было необходимо почувствовать уверенность в собственных силах. Эта победа стала лишь второй за семь последних матчей в Бундеслиге.

«Зальцбург» выиграл только два из девяти последних матчей в чемпионате Австрии. Если в первенстве, где уровень команд невысок, у команды возникли такие трудности, то что говорить о выступлениях на международной арене? В четырёх матчах общего этапа «Зальцбург» победил только «Фейеноорд» (3:1). Также «красные быки» уступили «Спарте» (0:3), «Бресту» (0:4) и загребскому «Динамо» (0:2).

Между клубами большая разница в классе. Будь «Зальцбург» в лучшей форме, он мог бы навязать «Байеру» борьбу и попробовать отнять очки. Однако сезон для «красных быков» складывается плохо. Будет чудом, если на выезде они не проиграют прибавившим после международной паузы «львам». Предлагаем ставку на победу леверкузенцев с форой (-2) за 1.87.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал»

«Спортинг» пока что идёт без поражений в Лиге чемпионов. Во встрече 4-го тура группового этапа команда сенсационно разгромила «Манчестер Сити» (4:1). Для Рубена Аморима матч с «горожанами» стал последним в качестве наставника «львов». Он возглавил «Манчестер Юнайтед». После ухода Аморима лиссабонцы победили «Брагу» (4:2) в чемпионате и крупно обыграли «Амаранти» (6:0) в Кубке Португалии. Один из голов в последней встрече забил лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити».

В позапрошлом сезоне «канониры» не сумели пройти «Спортинг» в Лиге Европы, но с тех пор Микель Артета проделал большой объём работы. «Арсенал» стал сильнее, в частности ментально. Выздоровел Мартин Эдегор. В первом же матче после возвращения в состав норвежец помог разгромить «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ.

«Спортинг» является далеко не самым удобным соперником для «Арсенала». В Лиссабоне у «канониров» часто возникают проблемы. Даже без Аморима «львы» опасны. Прогнозируем, что «львы» не проиграют, за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Ставка 2: победа «Байера» в игре с «Зальцбургом» с форой (-2) за 1.87.

Ставка 3: «Спортинг» не проиграет «Арсеналу» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.87 Х 1.70 = 6.10.