Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Бавария — ПСЖ: прогноз на матч Лиги чемпионов, 26 ноября 2024 года, коэффициенты и ставки, прямой эфир, где смотреть

Экспресс с коэффициентом 6.1: «Бавария» мощнее «ПСЖ», «Арсенал» не в выгодном положении
Максим Ермаков
Экспресс с коэффициентом 6.1 на 26 ноября
Аудио-версия:
Комментарии
Парижанам нечего ловить в матче с мюнхенцами. «Канониров» ждёт непростой соперник — «Спортинг».

Сегодня стартует 5-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Этот день точно подарит нам много эмоций. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.10.

Прогноз на матч «Бавария» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Словно сговорившись, соперники взяли и выиграли на прошедших выходных свои матчи на внутренней арене с одинаковым счётом 3:0. Мюнхенская «Бавария» порадовала «Аугсбург» хет-триком Гарри Кейна, а парижский «ПСЖ» забыл о гостеприимстве с «Тулузой» — в том числе благодаря вышедшему в старте Матвею Сафонову.

Победная серия «Баварии» теперь продлилась до шести матчей. Оплеуха в виде 1:4 от «Барселоны» заставила подопечных Венсана Компани задуматься о своём поведении. Да настолько, что за эти самые шесть матчей они не пропустили ни одного мяча! Сопротивление было среднее, но всё же было.

«ПСЖ» подобным похвастать не может. На том же отрезке парижский клуб пропустил суммарно пять мячей, допустив одно поражение и ничью. Любопытно, что в каждом случае пропускал Джанлуиджи Доннарумма — партнёр и конкурент Матвея Сафонова по вратарской позиции. У россиянина же две игры — два «сухаря».

Не факт, что Луис Энрике выставит бывшего вратаря «Краснодара» на матч с «Баварией». Но даже в ином случае, при всём уважении к россиянину, спастись от атаки баварцев не получится. Поставить на победу мюнхенцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.92.

Прогноз на матч «Байер» — «Зальцбург»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Байера» многое не получалось до международного перерыва, но в последней встрече в чемпионате Германии он разгромил «Хайденхайм» (5:2). Понятно, что соперник был не самый сильный, однако команде Хаби Алонсо было необходимо почувствовать уверенность в собственных силах. Эта победа стала лишь второй за семь последних матчей в Бундеслиге.

«Зальцбург» выиграл только два из девяти последних матчей в чемпионате Австрии. Если в первенстве, где уровень команд невысок, у команды возникли такие трудности, то что говорить о выступлениях на международной арене? В четырёх матчах общего этапа «Зальцбург» победил только «Фейеноорд» (3:1). Также «красные быки» уступили «Спарте» (0:3), «Бресту» (0:4) и загребскому «Динамо» (0:2).

Между клубами большая разница в классе. Будь «Зальцбург» в лучшей форме, он мог бы навязать «Байеру» борьбу и попробовать отнять очки. Однако сезон для «красных быков» складывается плохо. Будет чудом, если на выезде они не проиграют прибавившим после международной паузы «львам». Предлагаем ставку на победу леверкузенцев с форой (-2) за 1.87.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Арсенал»

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спортинг» пока что идёт без поражений в Лиге чемпионов. Во встрече 4-го тура группового этапа команда сенсационно разгромила «Манчестер Сити» (4:1). Для Рубена Аморима матч с «горожанами» стал последним в качестве наставника «львов». Он возглавил «Манчестер Юнайтед». После ухода Аморима лиссабонцы победили «Брагу» (4:2) в чемпионате и крупно обыграли «Амаранти» (6:0) в Кубке Португалии. Один из голов в последней встрече забил лучший бомбардир команды Виктор Дьёкереш, оформивший хет-трик в матче с «Манчестер Сити».

В позапрошлом сезоне «канониры» не сумели пройти «Спортинг» в Лиге Европы, но с тех пор Микель Артета проделал большой объём работы. «Арсенал» стал сильнее, в частности ментально. Выздоровел Мартин Эдегор. В первом же матче после возвращения в состав норвежец помог разгромить «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ.

«Спортинг» является далеко не самым удобным соперником для «Арсенала». В Лиссабоне у «канониров» часто возникают проблемы. Даже без Аморима «львы» опасны. Прогнозируем, что «львы» не проиграют, за 1.70.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Баварии» в матче с «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.92.

Ставка 2: победа «Байера» в игре с «Зальцбургом» с форой (-2) за 1.87.

Ставка 3: «Спортинг» не проиграет «Арсеналу» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.92 Х 1.87 Х 1.70 = 6.10.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android