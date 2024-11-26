«Ахмат» — «Зенит». Ташуев может готовить место для Черчесова

27 ноября состоится матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Зенит». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.50. Успех грозненцев оценён в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» 27 ноября 2024 года

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка России «Ахмат» — «Зенит» (27.11.2024)

27 ноября состоится ответный матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, в котором на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами местный «Ахмат» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск. Первую встречу петербуржцы уверенно выиграли с разгромным счётом — 3:0.

Для команд это уже третья игра в этом месяце. Дома в Кубке России петербуржцы победили без особого труда, но вот на выезде в РПЛ им пришлось попотеть. Несмотря на скопление проблем, грозненцы сумели навязать борьбу возглавляющей турнирную таблицу первенства команде — 1:2.

У сине-бело-голубых практически всегда возникают трудности в Грозном. Поэтому Сергей Семак сразу готовил подопечных к худшему. На предстоящий матч специалист настроит команду столь же основательно. Результат первой встречи ей нужно забыть и играть в полную силу.

На последнем отрезке сезона у петербуржцев многое не получается. Наблюдаются нехарактерные для них проблемы с результативностью. В последних четырёх матчах в чемпионате России подопечные Сергея Семака забили только шесть мячей. Даже с идущим в самом низу турнирной таблицы первенства «Оренбургом» у них возникли трудности — 1:0.

Впрочем, ничто не помешало сине-бело-голубым опередить «Краснодар». С ними слишком трудно конкурировать. У других клубов нет такой глубины и качества состава. У Сергея Семака в подспорье ряд классных исполнителей, способных на индивидуальном мастерстве сделать результат.

Шансов у «Ахмата» избежать третьего подряд поражения от петербуржцев очень мало. Грозненцы пребывают в жутком кризисе. Возвращение Сергея Ташуева на должность главного тренера не приносит ровным счётом никаких плодов. Клуб располагается в зоне вылета.

«Зелёные» проиграли шесть из семи последних матчей в чемпионате России. Победили они только «Ростов» (3:2), у которого была затяжная безвыигрышная полоса. Сергей Ташуев говорил, что «Ахмат» преследует злой рок. Злоключения продолжаются.

В последней встрече в РПЛ «зелёные» уступили «Крыльям Советов» (1:2). Самарцы впервые победили «Ахмат» дома с 2011 года. Кроме того, они впервые за два месяца выиграли в РПЛ. Итоговый счёт вполне закономерен. Игра складывалась не по сценарию Сергея Ташуева.

Самарцы острее атаковали и были больше похожи на единое целое, нежели грозненцы. Из хорошего в игре «Ахмата» можно отметить разве что индивидуальные действия Максима Самородова. Можно сказать, что он сам из ничего создал очень красивый гол.

В остальном игра «зелёных» оставляет желать лучшего. По информации СМИ, зимой Сергея Ташуева на посту главного тренера «Ахмата» может сменить Станислав Черчесов. Перемены напрашиваются. Поставить на победу «Зенита» в предстоящем матче и тотал меньше 3.5 мяча можно с коэффициентом 2.33.

Петербуржцы выиграли все четыре последние очные встречи. Они уже приноровились к сложностям, которые возникают в Грозном. Сергей Семак правильно подбирает слова для мотивации подопечных. Ждём, что они одержат очередную победу на классе.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Зенит» 27 ноября 2024 года

«Ахмат» переживает очень трудные времена. Клуб пребывает в глубоком кризисе. Выйти из него помогут только глобальные перемены. «Зенит» мало забивает и испытывает трудности в Грозном. И всё же петербуржцы — фавориты. У них отличные результаты. Комплектация состава решает.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.33.