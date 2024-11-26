«Штурм» — «Жирона». Цыганков — приговор для клуба из Граца

27 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.10. Успех клуба из Граца оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона» 27 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Штурм» — «Жирона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона» (27.11.2024)

На 27 ноября запланировано девять игр 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «28 Блэк Арена» в городе Клагенфурт померяются силами «Штурм» и «Жирона». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Штурм» доминирует на внутренней арене. Он возглавляет турнирную таблицу чемпионата Австрии с приличным отрывом от идущего на втором месте венского «Рапида». Клуб из Граца уступил только в 2 из 14 матчей в первенстве, а также два раза сыграл вничью.

В Лиге чемпионов успехи у «Штурма» далеко не столь привлекательные. Он потерпел поражения во всех четырёх встречах. Сначала команда из Граца уступила «Бресту» (1:2) и «Брюгге» (0:1), а затем проиграла «Спортингу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (0:1).

Шансов на выход в плей-офф у «Штурма» уже практически нет. Отставание очень большое. Впрочем, руководство верит, что дела ещё можно поправить. Совсем недавно оно прибегло к смене главного тренера. Должность занял Юрген Зоймель, ранее руководивший второй командой.

Возможно, со сменой тренера изменится подход и возможность проявить себя получит экс-вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. Талантливый российский голкипер не провёл в этом сезоне пока что ни одного официального матча. Он проигрывает конкуренцию Кьеллу Схерпену.

С другой стороны, к Схерпену нет и не может быть никаких претензий. Нидерландец часто выручает. Проблема «Штурма» заключается не во вратарской позиции. Как раз она у клуба отличная. Не хватает ему качественных исполнителей и остроты впереди. Только один гол в четырёх матчах Лиги чемпионов — это несерьёзно.

У «Жироны» успехи в самом престижном клубном международном турнире не сильно лучше, чем у «Штурма». Она победила только «Слован» из Братиславы (2:0). Уступили подопечные Анхеля Мичела «ПСЖ» (0:1), «Фейеноорду» (2:3) и ПСВ (0:4). Шансов на выход в плей-офф у них, конечно, побольше, чем у клуба из Граца, но ненамного.

Любопытно, что каталонцы установили антирекорд по автоголам в Лиге чемпионов. У них одинаковое количество забитых в свои и чужие ворота мячей. Относительно прошлого сезона «Жирона» стала менее опасна и интересна. Бо́льшую часть лидеров команды раскупили, а взятые им на замену игроки оказались не столь талантливы.

Хотя также нестабильность каталонцев обусловлена травмами. Много пропустил из-за повреждения один из лидеров команды — Виктор Цыганков. Украинский футболист совсем недавно покинул лазарет. В матче последнего тура Примеры он помог разгромить в дерби «Эспаньол» (4:1).

Результативными действиями Цыганков не отметился, но это и не его основная задача. Приоритетный функционал украинца — развитие атак и дирижирование. В этом он очень хорош. Контролировать мяч и владеть инициативой подопечным Анхеля Мичела должно стать проще.

Заключить пари на то, что «Жирона» победит «Штурм», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. Вполне вероятно, команда из Граца так и не одержит ни одной победы в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. У неё недостаточно качественная комплектация состава.

Смена главного тренера может повлиять на «Штурм» как положительно, так и отрицательно. Юрген Зоймель — перспективный наставник, но предстоящий матч станет для него первым действительно серьёзным вызовом в карьере.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Штурм» — «Жирона» 27 ноября 2024 года

Между командами большая пропасть в классе. На внутренней арене у «Штурма» всё отлично, но конкурировать за выход в плей-офф Лиги чемпионов он не готов. Ресурсов недостаточно. «Жирона» сильнее. У неё оправился от повреждения один из ведущих футболистов. Результаты должны стать лучше.

Ставка: победа «Жироны» за 2.10.