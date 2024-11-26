«Болонья» — «Лилль». «Доги» сотрясают Лигу чемпионов

Подопечные Бруно Женезио не проигрывают уже 11 матчей кряду. Их не остановить.

27 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.55. Успех «догов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Болонья» — «Лилль» 27 ноября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Болонья» — «Лилль» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Болонья» — «Лилль» (27.11.2024)

На 27 ноября запланировано девять игр 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Ренато Далль'Ара» померяются силами «Болонья» и «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Болонья» возвращается к статусу середняка чемпионата Италии. С уходом Тьяго Мотты и нескольких лидеров красно-синих покинула аура победителей. Теперь они редко цепляются за очки в матчах с располагающимися в верхней части турнирной таблицы первенства командами.

Идеи Винченцо Итальяно плохо приживаются. Время, которое было, пока шёл международный перерыв, потрачено тренером впустую. Во встрече последнего тура Серии А «Болонья» разгромно уступила «Лацио» (0:3). Счёт после подачи с углового открыл бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго.

На результате сказалось противоречивое удаление Томмазо Побеги. Однако и до того, как полузащитник схлопотал красную карточку, у «Болоньи» мало что получалось. От защитников «Лацио» исходило больше опасности для ворот Ивана Проведеля. На 12-й минуте чуть не забил в свои форвард римлян Валентин Кастельянос.

Винченцо Итальяно можно похвалить только за то, что «Болонья» не пропускает много. Что касается игры в атаке, у неё всё очень плохо. Красно-синие рьяно прессингуют, но всё без толку. В 16 официальных встречах они забили всего лишь 15 мячей. Бо́льшая часть голов пришлась на долю аутсайдеров и испытывающих большие проблемы клубов.

У «Лилля» дела идут намного лучше. Несмотря на уход Паулу Фонсеки, команда сохранила практически всё то, что работало в прошлом сезоне. У Бруно Женезио весьма неплохо получается управлять «догами». Его установки выполняются, зрители получают удовольствие от просмотра красивого комбинационного футбола.

Продолжает прогрессировать звезда «Лилля» Джонатан Дэвид. В 12 матчах в чемпионате Франции он забил семь мячей, а в восьми встречах в Лиге чемпионов записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи. Гранды, в частности мюнхенская «Бавария» и «Барселона», внимательно следят за развитием 24-летнего канадского нападающего.

На Лигу чемпионов у Дэвида особый настрой. В последних трёх матчах в турнире он помог команде победить мадридский «Реал» (1:0) и «Атлетико» на «Сивитас Метрополитано» (3:1), а также зацепиться за ничью с «Ювентусом» Тьяго Мотты (1:1). Во всех трёх играх канадец забил.

Помимо того, что «доги» преуспевают в Лиге чемпионов, так у них и на внутренней арене порядок. Подопечные Бруно Женезио располагаются на четвёртой строчке в турнирной таблице первенства. Отставание от идущего на втором месте «Монако» составляет четыре очка.

Поставить на то, что «Лилль» победит «Болонью», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. «Доги» подходят ко встрече с 11-матчевой беспроигрышной серией, хотя в соперниках было много сильных команд. Они одинаково здорово выступают дома и в гостях.

Красно-синие, в свою очередь, победили только в 4 из 16 матчей во всех официальных турнирах. В Лиге чемпионов они сначала сыграли вничью с «Шахтёром» (1:1), а затем уступили «Ливерпулю» (0:2), «Астон Вилле» (0:2) и «Монако» (0:1). Улучшения результатов не предвидится.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Болонья» — «Лилль» 27 ноября 2024 года

У «Болоньи» намного хуже результаты, чем у «Лилля». В особенности в Лиге чемпионов. «Доги» выступают в турнире с воодушевлением и предельной самоотдачей, показывают отличный командный футбол и побеждают всех без разбору. У красно-синих ничего подобного не наблюдается.

Ставка: победа «Лилля» за 3.00.