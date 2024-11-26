«Астон Вилла» — «Ювентус». Тьяго Мотта испортит букмекерам настроение

Бирмингемцы не могут выиграть с октября. Преимущества у них нет.

Клубный футбол вернулся! На выходных команды провели свои матчи на внутренней арене, а теперь пришла пора уделить внимание еврокубкам. В среду, 27 ноября, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Расклады могут легко удивить.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус» 27 ноября 2024 года

Несмотря на разницу в классе команд, букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.37, что приблизительно равно 40% вероятности. Шансы увидеть победу «Ювентуса» соразмерны с шансами увидеть ничейный результат. Коэффициент в районе 3.30, вероятность — около 30%.

Вместе с тем аналитики ожидают довольно сдержанный футбол в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, в то время как тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86. Наиболее вероятным экспертам представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз и на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Ювентус» (27.11.24)

На самом деле, довольно странно, что букмекеры отдают предпочтение английской «Астон Вилле». С одной стороны, команду точно можно похвалить за прогресс в целом и промежуточные результаты — конкретно в этом сезоне. В чемпионате Англии отставание от топ-5 составляет всего три очка, а в Лиге чемпионов такое же отставание от лидера. Солидно!

Кроме того, в дирекции, судя по всему, сидят люди, которым небезразлична судьба клуба. Унаи Эмери стал главным тренером в 2022 году, а в мае 2024-го с ним продлили контракт до 2029 года. Это грамотное решение со стороны руководства, ведь испанский специалист уже многое сделал. Пожалуй, достаточно сказать, что он добился исторического выхода в Лигу чемпионов.

Однако результаты в недавних матчах вызывают опасения. Последняя победа бирмингемцев датируется 22 октября. С тех пор они провели шесть встреч в разных турнирах и добыли всего лишь две ничьих при четырёх поражениях. Причём надо отметить не самые лучшие действия оборонительной линии. На данном отрезке пропущено 12 мячей. Многовато.

«Ювентус», конечно, пока не вернулся на уровень хотя бы времён Криштиану Роналду. Но с Тьяго Моттой прогресс есть. Во-первых, клуб пока что в четырёх очках от лидера Серии А, а потому продолжает борьбу в том числе и за золотые медали. Во-вторых, находится среди претендентов на прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. Ситуация рабочая.

Впрочем, более важно то, что «старая синьора» в этом сезоне очень редко проигрывает. Для наглядности — команда до сих пор ни разу не проиграла в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов потерпела лишь одно поражение. Причём единственное поражение случилось в матче со «Штутгартом» (0:1), и гол туринцы пропустили на 90+2-й минуте.

Учитывая, мягко говоря, не самое стабильное состояние «Астон Виллы», жду, что «Ювентус» как минимум не проиграет. А в качестве ставки можно даже взять его победу с нулевой форой, которая подстрахует на случай ничейного исхода. Альтернатива — «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча. Хозяевам важно сыграть понадёжнее, а гости в принципе много ошибок себе не позволяют.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 2.32.