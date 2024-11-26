«Ливерпуль» — «Реал». Мбаппе потеряется на «Энфилде» без Винисиуса

Клубный футбол вернулся! На выходных команды провели свои матчи на внутренней арене, а теперь пришла пора уделить внимание еврокубкам. В среду, 27 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Вывеска, которая запросто поспорит за звание самой яркой в целом туре.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 27 ноября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают заметное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 50% вероятности. Шансы увидеть победу «Реала» соразмерны с шансами увидеть ничейный исход. Коэффициенты находятся в районе 4.00, вероятность — не более 25%.

Вместе с тем аналитики ожидают результативный футбол на «Энфилде». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают и 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз и на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» (27.11.24)

Ну где «Ливерпуль», а где — «Реал»? Нет, понятно, что на одинаково космическом уровне. И всё же сегодняшней стабильности английского клуба может позавидовать любой. Во-первых, отмечаем лидерство в АПЛ. 10 побед в 12 турах и восьмиочковый отрыв от ближайшего преследователя — это круто. Во-вторых, выделяем лидерство в Лиге чемпионов, ведь больше ни у кого нет четырёх побед в четырёх турах соревнования.

Ещё один важный момент — беспроигрышная серия. Подопечные Арне Слота последний раз потерпели поражение в середине сентября. С тех пор они провели 14 встреч в разных турнирах и одержали 13 побед при ничьей с «Арсеналом» (2:2). Если добавить сюда приличную результативность, получится что-то из разряда фантастики. А, подождите-ка. С результативность в атаке у них тоже полный порядок.

В пяти прошлых матчах ливерпульцы отличились 14 раз. То есть в среднем забивали по два-три мяча. Причём соперники были приличные. Дважды пострадал «Брайтон» (3:2 и 2:1), также досталось держащей марку при Унаи Эмери «Астон Вилле» (2:0) и «Саутгемптону» (3:2). Вишенкой на торте можно назвать разгром леверкузенского «Байера» (4:0). Того самого, который гремел на всю Европу в прошлом сезоне.

Чем может парировать «Реал»? Разве что начальной стадией возвращения в былую форму. До перерыва на международные матчи в середине ноября мадридский клуб обыграл «Осасуну» (4:0), а после перерыва — «Леганес» (3:0). Однако до того в важных встречах с серьёзными оппонентами мало что получалось. 0:4 от «Барселоны» в Примере и 1:3 от «Милана» в Лиге чемпионов тому подтверждение.

А тут ещё и с кадрами проблемы. Про травмы основных футболистов линии обороны вы наверняка слышали. Накануне же стало известно о повреждении Винисиуса Жуниора, который пропустит ориентировочно около месяца. На фоне того, что Килиан Мбаппе пока не показывает свой лучший футбол, это, разумеется, потеря для «сливочных» и задача со звёздочкой для Карло Анчелотти.

«Ливерпуль» к данной минуте выглядит так, будто готов выиграть даже у мадридского «Реала» — действующего победителя Лиги чемпионов. Особенно если учесть, что в предстоящей встрече его будут подгонять родные трибуны. А соперник, в свою очередь, прилетит из другой страны. Короче говоря, пожалуй, это тот самый момент, когда можно прислушаться к букмекерам и поверить в победу хозяев.

Ставка: «Ливерпуль» победит за 1.90.